Открыта регистрация для участия в Международной конференции и выставке "Релейная защита и автоматика энергосистем 2017"

25—28 апреля в Санкт-Петербургском Культурно-выставочном центре «Экспофорум» состоится крупнейшее профессиональное событие в сфере РЗА — Международная конференция и выставка «Релейная защита и автоматика энергосистем 2017». Мероприятие пройдет при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации и Исследовательского комитета B5 «Релейная защита и автоматика» Международного совета по большим электрическим системам высокого напряжения (CIGRE).



Мероприятие объединило в себе два традиционных, имеющих многолетний успешный опыт, события в сфере РЗА: Международную конференцию «Современные направления развития систем релейной защиты и автоматики энергосистем» и Международную выставку и научно-практическую конференцию «Релейная защита и автоматика энергосистем». В объединенном формате конференция и выставка будут проводиться один раз в три года.



Организаторами Международной конференции и выставки «Релейная защита и автоматика энергосистем 2017» стали Российский национальный комитет СИГРЭ (Ассоциация «РНК СИГРЭ»), АО «Системный оператор Единой энергетической системы» (АО «СО ЕЭС»), ПАО «Федеральная Сетевая Компания Единой энергетической системы» (ПАО «ФСК ЕЭС»), ПАО «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро» (ПАО «РусГидро») и ОАО «Выставочный павильон «Электрификация».



Цели мероприятия – обсуждение существующих и перспективных направлений развития систем релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики, демонстрация последних разработок в этой сфере, а также определение основных тенденций и путей повышения эффективности и надежности систем РЗА на основе современных достижений и опыта, накопленного ведущими мировыми экспертами и российскими специалистами.



«Международная конференция и выставка «Релейная защита и автоматика энергосистем» в обновленном формате достойно продолжат традиции научно-практических форумов в сфере РЗА и обеспечат российским специалистам возможность эффективного обсуждения отечественного и мирового опыта для решении задач модернизации и формирования современной идеологии развития систем релейной защиты и автоматики в ЕЭС России», – заявил заместитель Председателя Правления АО «СО ЕЭС», председатель оргкомитета мероприятия Сергей Павлушко.



В программе конференции заявлено более 150 докладов российских и зарубежных специалистов, в числе которых члены подкомитета B5 Российского национального комитета СИГРЭ, исследовательского комитета B5 CIGRE, международной электротехническом комиссии, мировых и отечественных разработчиков и энергетических компаний. Среди тем конференции такие актуальные вопросы, как современные тенденции развития систем противоаварийного и режимного управления, экспертные системы анализа аварийных ситуаций, задачи и технологии моделирования РЗА.



В выставочной экспозиции предполагается участие более 60 ведущих производителей и поставщиков оборудования и решений в сфере РЗА. По многолетней традиции, выставка является признанной профессиональной площадкой для демонстрации последних достижений и инновационных технологий релейной защиты и автоматики.



Участие в выставке и конференции предоставляет великолепную возможность для обмена опытом и поддержания профессиональных связей между российскими и зарубежными компаниями.



«Мы гордимся тем, что нам выпала честь развивать мероприятие с такой богатой и долгой историей. Сейчас это одна из самых передовых площадок для демонстрации новых разработок в сфере релейной защиты и автоматики. В наших планах поддерживать высокий уровень мероприятия и обеспечить ему дальнейшее развитие и совершенствование», – заявил генеральный директор ОАО «Выставочный павильон «Электрификация» Владимир Затынайко.



Подробнее о выставке и конференции, а также условиях регистрации можно узнать на официальном сайте мероприятия: http://rza-expo.ru/