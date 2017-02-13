Пакет акций многопрофильного электроэнергетического научно-исследовательского центра ОАО "НИИПТ" выставлен на аукцион

CABEX
15 февраля 2017, 13:44
Рубрика: Энергетика
Метки: СО ЕЭС
АО «Научно-технический центр Единой энергетической системы» (АО «НТЦ ЕЭС») выставил на открытый аукцион в электронной форме 100 % акций своей дочерней компании - Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт по передаче электроэнергии постоянным током высокого напряжения» (ОАО «НИИПТ»).
Деятельность ОАО «НИИПТ» выходит за рамки оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике. ОАО «НИИПТ» является многопрофильным электроэнергетическим научно-исследовательским центром, обладающим собственной производственной базой и выполняющим исследования и разработки по контрактам с различными субъектами энергетики России и зарубежных государств. Среди них ПАО «РусГидро», АО «Концерн Росэнергоатом», ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «Интер РАО», сетевые компании зарубежных энергосистем, территориальные и объединенные генерирующие компании, ПАО «Силовые машины», Объединенная компания РУСАЛ, АО «СУЭК», компания Alstom, концерны ABB, Siemens.
ОАО «НИИПТ» занимается исследованиями и разработками в области функционирования энергосистем по таким направлениям, как техника высоких напряжений и проектирование линий электропередачи постоянного и переменного тока, силовая преобразовательная техника, технические решения по созданию оборудования передач и вставок постоянного тока, управляемых систем электропередачи переменного тока FACTS, устройств компенсации реактивной мощности, ограничения токов короткого замыкания и др. В части этих направлений ОАО «НИИПТ» продолжает историю Научно-исследовательского института по передаче электроэнергии постоянным током высокого напряжения, созданного в 1945 году для внедрения в электроэнергетику СССР дальних электропередач постоянного тока.
Продажа пакета акций ОАО «НИИПТ» – часть системной работы по реализации непрофильных активов, проводимой АО «СО ЕЭС» в рамках реализации государственной политики по совершенствованию управления государственным имуществом.
Подробная информация об условия проведения аукциона изложена в документации, опубликованной на электронной площадке utp.sberbank-ast.ru, номер торгов: SBR014-1702090002.
АО «НТЦ ЕЭС» – 100 % дочернее общество АО «Системный оператор Единой энергетической системы». В АО «НТЦ ЕЭС» консолидируются проекты и компетенции, непосредственно связанные с основной деятельностью АО «СО ЕЭС», такие как устойчивость, надежность, живучесть и управляемость энергосистем, технологии оперативно-диспетчерского управления, проектирование и развитие энергосистем, режимное и противоаварийное управление, автоматизированные системы мониторинга, сбора, передачи, обработки информации и управления технологическими процессами.
ОАО «НИИПТ» образовано в 2012 году путем выделения из АО «НТЦ ЕЭС». АО «НТЦ ЕЭС» принадлежит 100 % акций в АО «НИИПТ».