Подстанция "Парковая" в Северной Осетии – проект высокотехнологичный…

CABEX
15 февраля 2017, 14:28
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: СЕВКАВКАЗЭНЕРГО, ПОДСТАНЦИЯ
Во Владикавказе завершается строительство новой подстанции 110 кВ «Парковая». Это один из ключевых и значимых проектов филиала МРСК Северного Кавказа – «Севкавказэнерго» (входит в группу компаний «Россети»). Объект возводится в рамках договоренности руководства Северной Осетии и компании «Россети». Строительные работы выполняет подрядная организация.
Питающий центр необходим для электроснабжения строящихся жилых комплексов и социально-значимых объектов в юго-западной и западной части столицы Северной Осетии, создания резерва мощности, развития инфраструктуры и повышения надежности электроснабжения существующих потребителей электроэнергии.
Строительство новой подстанции продиктовано возрастающей нагрузкой в спальных районах, ныне питающихся от ПС 110 кВ «Юго-Западная» и «Левобережная», с годовым ростом потребления в пределах 3%, а также необходимостью присоединения к электросетям вновь строящихся объектов. Новый питающий центр позволит подключить к электроснабжению объекты социальной и бытовой инфраструктуры: жилые микрорайоны, коттеджные поселки, социально-значимые объекты.
Строительство подстанции осуществляется в соответствии с графиком. В настоящее время смонтировано около 98% из всего необходимого основного оборудования, в том числе два силовых трансформатора общей мощностью 50 МВА, 5 элегазовых выключателей 110 кВ, 25 – вакуумных 6-10 кВ и т.д. Осуществляется монтаж и комплектация составляющих частей.
Построены и оснащены оборудованием закрытое распределительное устройство и общеподстанционный пункт управления. На питающем центре установлены современные системы телемеханики, контроля и управления. Благодаря новой системе, управлять оборудованием будет возможно с диспетчерского пункта дистанционно.
По словам директора филиала МРСК Северного Кавказа - «Севкавказэнерго» Казбека Закаева: «По уровню оснащенности «Парковая» – одна из самых высокотехнологичных подстанций в Северной Осетии, на которой установлено оборудование, отвечающее всем современным требованием к надежной и бесперебойной работе электросетевого объекта. Ввод в эксплуатацию нового питающего центра внесет свой весомый вклад в обеспечение стабильного электроснабжения жителей новых микрорайонов республики», - уверен руководитель энергокомпании.