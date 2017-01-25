Представители ПАО "ФИЦ" встретились с разработчиками инновационного оборудования в Санкт-Петербурге

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
15 февраля 2017, 16:54
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: ФИЦ, ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
Специалисты ПАО «ФИЦ» провели встречу с разработчиками инновационного оборудования промышленных предприятий Санкт-Петербурга на площадке «Точка кипения» в Технопарке «Ленполиграфмаш». Мероприятие прошло в рамках развития направления инновационной деятельности ПАО «ФИЦ».
Участниками встречи стали ведущие разработчики НИОКР: компании-производители электротехнического оборудования, технопарки Санкт-Петербурга, научно-исследовательские институты, ВУЗы. О стратегических направлениях деятельности ПАО «ФИЦ» рассказал генеральный директор компании Александр Дюжинов: «Стратегическая цель ПАО «ФИЦ» – стать единым научно-техническим центром для инновационного развития электросетевого комплекса РФ. Для этого необходимо учитывать актуальные тенденции и приоритеты развития энергетической отрасли, закрепленные в инициативах «Энерджинет» и национальных проектах Минэнерго».
По итогам мероприятия достигнута договоренность о формировании предложений компаний-разработчиков Санкт-Петербурга для совместного участия в реализации НИОКР электросетевых компаний, входящих в группу компаний ПАО «Россети».
«Необходимо в кратчайшие сроки сформировать отраслевое региональное сообщество, привлекая ПАО «ФИЦ», промышленные и инновационные компании, а также проектные команды в ВУЗах к взаимодействию в рамках развития рынка Энерджинет», – сказал на встрече генеральный директор Холдинга «Ленполиграфмаш», общественный представитель АСИ по направлению «Молодые профессионалы» в Санкт-Петербурге Кирилл Соловейчик.