 
Подписаться на новости
Пресс-релизы

Представители ПАО "ФИЦ" встретились с разработчиками инновационного оборудования в Санкт-Петербурге

Представители ПАО ФИЦ встретились с разработчиками инновационного оборудования в Санкт-Петербурге

15 февраля 2017, 16:54
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: ФИЦ, ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

Обсудить на форуме

281 просмотр

Специалисты ПАО «ФИЦ» провели встречу с разработчиками инновационного оборудования промышленных предприятий Санкт-Петербурга на площадке «Точка кипения» в Технопарке «Ленполиграфмаш». Мероприятие прошло в рамках развития направления инновационной деятельности ПАО «ФИЦ».

Участниками встречи стали ведущие разработчики НИОКР: компании-производители электротехнического оборудования, технопарки Санкт-Петербурга, научно-исследовательские институты, ВУЗы. О стратегических направлениях деятельности ПАО «ФИЦ» рассказал генеральный директор компании Александр Дюжинов: «Стратегическая цель ПАО «ФИЦ» – стать единым научно-техническим центром для инновационного развития электросетевого комплекса РФ. Для этого необходимо учитывать актуальные тенденции и приоритеты развития энергетической отрасли, закрепленные в инициативах «Энерджинет» и национальных проектах Минэнерго».

По итогам мероприятия достигнута договоренность о формировании предложений компаний-разработчиков Санкт-Петербурга для совместного участия в реализации НИОКР электросетевых компаний, входящих в группу компаний ПАО «Россети».

«Необходимо в кратчайшие сроки сформировать отраслевое региональное сообщество, привлекая ПАО «ФИЦ», промышленные и инновационные компании, а также проектные команды в ВУЗах к взаимодействию в рамках развития рынка Энерджинет», – сказал на встрече генеральный директор Холдинга «Ленполиграфмаш», общественный представитель АСИ по направлению «Молодые профессионалы» в Санкт-Петербурге Кирилл Соловейчик.

Компания: ПАО "ФИЦ"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!