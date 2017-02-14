"Росэлектроника" сможет заменить металлические проводники в микросхемах

Ученые холдинга «Росэлектроника» разработали технологию межкомпонентной оптической связи на основе многослойных полимерных волноводных систем (МПВС). Они обладают значительными преимуществами по сравнению с металлическими проводниками, как по скорости передачи данных (более 5 Гбит/с), так и по помехоустойчивости.

Волноводные системы допускают применение как в высокоплотных радиоэлектронных модулях монолитного исполнения, так и в печатных платах на основе современных материалов.

Они обладают широкими возможностями использования – в частности, в радиолокационных комплексах, приборах авионики, системах наведения высокоточного оружия, высокопроизводительных компьютерах, а также, например, в автомобилях для обеспечения бесперебойной работы бортовой электроники.

Как говорится в пресс-сообщении холдинга, в настоящее время рассматривается вопрос об организации производства многослойных полимерных волноводных систем. С образцами же МПВС можно будет ознакомиться на стенде «Росэлектроники» на выставке «Фотоника-2017», которая пройдет с 28 февраля по 3 марта в московском «Экспоцентре».

Основные характеристики разработанной МПВС: