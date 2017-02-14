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Пресс-релизы

"Росэлектроника" сможет заменить металлические проводники в микросхемах

Росэлектроника сможет заменить металлические проводники в микросхемах

15 февраля 2017, 14:37
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РОСЭЛЕКТРОНИКА, ФОТОНИКА, ИННОВАЦИИ

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Ученые холдинга «Росэлектроника» разработали технологию межкомпонентной оптической связи на основе многослойных полимерных волноводных систем (МПВС). Они обладают значительными преимуществами по сравнению с металлическими проводниками, как по скорости передачи данных (более 5 Гбит/с), так и по помехоустойчивости.

Волноводные системы допускают применение как в высокоплотных радиоэлектронных модулях монолитного исполнения, так и в печатных платах на основе современных материалов.

Они обладают широкими возможностями использования – в частности, в радиолокационных комплексах, приборах авионики, системах наведения высокоточного оружия, высокопроизводительных компьютерах, а также, например, в автомобилях для обеспечения бесперебойной работы бортовой электроники.

Как говорится в пресс-сообщении холдинга, в настоящее время рассматривается вопрос об организации производства многослойных полимерных волноводных систем. С образцами же МПВС можно будет ознакомиться на стенде «Росэлектроники» на выставке «Фотоника-2017», которая пройдет с 28 февраля по 3 марта в московском «Экспоцентре».

Основные характеристики разработанной МПВС:

  • Диапазон длин волн сигнала, распространяемого в полимерном волноводе – 0,4-1,6 мкм;
  • Общее количество волноводов для приема/передачи – не менее 8;
  • Количество слоев волноводов – не менее 2;
  • Диапазон длин волноводов – 1-10 см;
  • Затухание оптического сигнала – не более 0,2 дБ/см;
  • Скорость передачи информации – не менее 5 Гбит/с;
  • Толщины полимерных слоев – 30-250 мкм;
  • Диапазон значений показателя преломления сформированных полимерных слоев – 1,33-1,55, при разности показателей преломления центрального и граничного слоев не более 0,2.

Компания: Ростех

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