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Отраслевые новости: Энергетика

Руководитель РусГидро и представитель от исполнительной власти Амурской области в Совете Федерации провели рабочую встречу

Руководитель РусГидро и представитель от исполнительной власти Амурской области в Совете Федерации провели рабочую встречу

15 февраля 2017, 17:53
Рубрика: Энергетика
Метки: РУСГИДРО

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14 февраля 2017 года Председатель Правления – Генеральный директор ПАО «РусГидро» Николай Шульгинов провел в офисе компании в Москве рабочую встречу с Представителем от исполнительного органа государственной власти Амурской области в Совете Федерации, членом Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Александром Суворовым.

Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития электроэнергетики Амурской области, детали ввода в эксплуатацию Нижне-Бурейской ГЭС, особенности расчетов за потребленную электроэнергию и тепло в г. Благовещенск.

Компания: ПАО "РусГидро"
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