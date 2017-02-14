Руководитель РусГидро и представитель от исполнительной власти Амурской области в Совете Федерации провели рабочую встречу

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
15 февраля 2017, 17:53
Рубрика: Энергетика
Метки: РУСГИДРО
14 февраля 2017 года Председатель Правления – Генеральный директор ПАО «РусГидро» Николай Шульгинов провел в офисе компании в Москве рабочую встречу с Представителем от исполнительного органа государственной власти Амурской области в Совете Федерации, членом Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Александром Суворовым.
Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития электроэнергетики Амурской области, детали ввода в эксплуатацию Нижне-Бурейской ГЭС, особенности расчетов за потребленную электроэнергию и тепло в г. Благовещенск.