Сотрудники Кубаньэнерго приняли участие в акции посвященной Году экологии

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
15 февраля 2017, 14:55
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО
Сотрудники филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети (входит в группу «Россети») сдали 400 ртутных лампочек, более 300 упаковок от лекарств, 268 батареек и 13 аккумуляторов от сотовых телефонов в рамках социальной акции «Ртутная безопасность», посвященной Году экологии в Новороссийске.
В течение одного дня у всех жителей города была возможность сдать опасные отходы на утилизацию. Для сотрудников Кубаньэнерго, кроме того, была организована лекция о необходимости селективного сбора вредных отходов и дальнейшего их обезвреживания и утилизации.
– 2017 год объявлен Годом экологии. Это говорит о том, что стране предстоит масштабная работа по целому ряду направлений. Для нас такие встречи очень актуальны, ведь от того, как все мы будем относиться к окружающей среде, будет зависеть наше будущее и будущее наших детей, – пояснил директор Юго-Западного филиала Кубаньэнерго Дмитрий Головаха.
Юго-Западные электрические сети и в дальнейшем планируют принимать участие в подобных мероприятиях на территории пяти муниципальных образованиях входящих в зону обслуживания филиала.
Справка:
Президент России подписал указ, в соответствии с которым 2017 год в России объявлен Годом экологии. Цель – привлечь внимание к проблемным вопросам, существующим в экологической сфере, и улучшить состояние экологической безопасности страны.