Сотрудники филиала "Калугаэнерго" обучают детей "электрической грамоте" на базе класса ОБЖ ГУ МЧС России по Калужской области

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
15 февраля 2017, 17:12
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КАЛУГАЭНЕРГО
Первое в наступившем году занятие по электробезопасности на базе класса ОБЖ ГУ МЧС России по Калужской области специалисты филиала «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» провели 9 февраля 2017 года.
Участниками мероприятия стали учащиеся четвертого класса лицея № 36 г. Калуги. Специалисты «Калугаэнерго» научили ребят безопасному поведению вблизи энергообъектов, а также обращению с электричеством в быту, уделив повышенное внимание обсуждению потенциально опасных ситуаций. Чтобы не случилось беды, энергетики детально объясняют, почему нельзя удить рыбу, разбивать лагерь, жечь костры вблизи ЛЭП, какую опасность представляют электроприборы, если использовать их в ванной комнате. Во время уроков отрабатываются навыки безопасного выхода из зоны «шагового напряжения». Одна из основных задач таких занятий – научить детей быть внимательнее, проявлять осторожность вблизи энергообъектов.
Детям был показан учебный фильм «Когда электричество бывает опасным?», после чего они без труда ответили на все вопросы энергетиков. Для закрепления материала школьникам были вручены в подарок красочные закладки с основными правилами электробезопасности, раскраски, календари, буклеты.