Специалисты "Мариэнерго" рассказали школьникам об опасности электротока

Специалисты филиала «Мариэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» провели внеклассные занятия по профилактике электротравматизма в школах Волжского района Республики Марий Эл. Главная цель – напомнить детям о том, что небрежное обращение с электричеством грозит бедой.



Электричество давно и прочно вошло в нашу жизнь, став неотъемлемой ее частью на производстве и в быту. Нет нужды перечислять все его преимущества перед другими видами энергии. Однако, наряду с удобством использования, электроэнергия требует и внимательного к себе отношения. Это надо помнить и взрослым, и детям.



Чтобы настроить мальчишек и девчонок на серьезный разговор, энергетики сначала показали учебный фильм, рассказывающий о том, как электричество попадает в дом. Затем вместе с ребятами поговорили о типичных ситуациях, когда пренебрежение правилами электробезопасности может привести к травмам и даже гибели людей.



Потом энергетики провели для школьников небольшую викторину: призами за правильные ответы были красочные постеры, напоминающие о безопасном поведении вблизи энергообъектов.



В заключение специалисты «Мариэнерго» напомнили ребятам о том, что в случае обнаружения оборванных или провисших проводов, искрений на линиях, других неисправностей, ни в коем случае нельзя приближаться к опасному участку. Лучше всего сообщить об этом взрослым или позвонить в энергокомпанию по телефону единого Контакт-центра 8-800-100-33-00. Звонок бесплатный.