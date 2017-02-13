Участник регионального конкурса "Профессия мечты" провел день в "Рязаньэнерго"

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15 февраля 2017, 13:52
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РЯЗАНЬЭНЕРГО
Студент Рязанского железнодорожного колледжа Святослав Бетин познакомился с работой рязанских энергетиков. Первокурсник посетил предприятие в рамках финального этапа молодежного конкурса «Профессия мечты», проводимого при поддержке Правительства Рязанской области и администрации Рязани.
Экскурсию для будущего энергетика провел заместитель главного инженера «Рязаньэнерго» Евгений Агальцов. Она началась в Центре управления сетями, где наставник рассказал гостю о структуре энергетического комплекса России, о пути, которое должно проделать электричество, прежде чем оказаться в домах граждан, и о сетевом хозяйстве, находящемся под управлением «Рязаньэнерго».
Знакомство с профессией продолжилось на подстанции 220 кВ «Пущино», введенной в эксплуатацию в 2010 году. Этот объект оснащен передовым оборудованием, которое как нельзя лучше дает представление о высоком уровне технологического развития отрасли.
На тренировочном полигоне Святослав узнал о важнейших требованиях правил техники безопасности при работе на энергообъектах и примерил специальную одежду, устойчивую к воздействию электрической дуги. О практических задачах, которые каждый день решают бригады по ремонту воздушных линий, первокурснику рассказал мастер Олег Самсонов, а электромонтер Юрий Рыбаков продемонстрировал показательный подъем на опору 10 кВ.
«Забраться Святославу самостоятельно мы позволить не могли – нет специального допуска, таким навыкам ему ещё предстоит выучиться, - отметил Олег Самсонов.
Завершилась экскурсия для Святослава поездкой по бездорожью на вездеходе ТРЭКОЛ, которая наглядно продемонстрировала, какие препятствия энергетикам приходится преодолевать, чтобы обеспечивать надежное электроснабжение жителей региона.