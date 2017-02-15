"Умные" электросети помогут Севастополю сэкономить на модернизации

В Севастополе готовят масштабную модернизацию энергетических сетей. Цена вопроса - около двух миллиардов рублей. Первым этапом станет реализация пилотного проекта "Энерджинет" Национальной технологической инициативы. Начать его планируется весной 2017 года. Но для успешной реализации необходимо сначала найти общий язык с местной электросетевой компанией "Севастопольэнерго".



Инновации в селах



Пилотный проект "Энерджинет" в Севастополе подразумевает создание так называемых умных сетей (smart grid). Его авторы рассчитывают не только внедрить инновационные технологии, но и разработать новый стандарт, который затем распространится на всю страну. Для эксперимента были выбраны три площадки, удаленные от основной части города: Байдарская долина, Инкерман и Верхнесадовое, на которых будут отработаны три разные технологии.



- Сети в этих районах максимально подходят для поставленных задач, - рассказал заместитель руководителя рабочей группы "Энерджинет", депутат Заксобрания Севастополя Алексей Чалый. - В первом районе (села Байдарской и Варнаутской долины, севастопольской зоны ЮБК) присутствуют преимущественно воздушные сети. Город Инкерман - второй изолированный район, в котором исключительно кабельные сети. А проблемы села Верхнесадового, часть которого получает электроснабжение из Республики Крым и не имеет связи с системой Севастополя, можно решить за счет цифровых подстанций.



На этих участках будет установлена инновационная коммутационная аппаратура и полностью перестроена сама сеть, все процессы в которой станут цифровыми. Но главное - это новая технология управления сетью, которая разрабатывается в рамках "Энерджинет".



Планируется, что Севастополь получит электросети нового поколения. Три основных критерия их работы: надежность, качество и доступность. Снизятся скачки напряжения, сократится количество аварий и срок их устранения, упростится подключение новых потребителей. И что самое заманчивое, себестоимость электроэнергии, по словам Чалого, будет снижена на 25 процентов.



Подобный проект уже реализован в Калининграде. И калининградские энергетики отмечают, что показатели надежности сети действительно выросли.



При этом Алексей Чалый подчеркивает, что главная цель проекта - разработать новый стандарт, который в случае успеха может стать не только всероссийским, но и международным (в рамках пилотного проекта будет создана масштабируемая бизнес-модель сетевой компании, которую можно применять в любых городах).



Сэкономят на модернизации



Пилотный проект "Энерджинет" для Севастополя в апреле вынесут на согласование межведомственной рабочей группы под руководством вице-премьера Аркадия Дворковича. Но еще в сентябре 2016 года утвержден план действий, по которому ведется предпроектная исследовательская работа. В частности, разработана математическая модель для трех районов, которая позволяет предсказывать экономический эффект от модернизации сети. Установку же аппаратуры на этих участках планируется провести во второй половине 2017-го - начале 2018 года.



"Энерджинет" затронет около 15 процентов всех электросетевых фондов Севастополя и обойдется в 113 миллионов рублей. На следующем этапе модернизация должна распространиться на весь город. Однако осуществить ее там будет непросто. Так, совместно с Межрегиональной распределительной сетевой компанией (дочкой ПАО "Россети") был проанализирован существующий проект модернизации сетевого комплекса Севастополя. По словам Чалого, чтобы вернуть основные фонды в нормальное состояние по старым технологиям, понадобится 7,8 миллиарда рублей. Пилотный проект "Энерджинет" оказывается на порядок экономичнее. Поэтому для Севастополя разработают новую программу модернизации сетей с учетом новейших технологий.



- Рассчитываем, что таким образом удастся существенно сократить затраты на программу модернизации и добиться другого результата с точки зрения качества для потребителя, - отметил Алексей Чалый. - На остальную часть Севастополя будем выходить, имея опыт внедрения умных сетей на пилотных участках.



Энергетики не в восторге



Основным источником финансирования грядущих перемен может стать ПАО "Россети", которое уже заявило о готовности вложить два миллиарда рублей в модернизацию электросетевого хозяйства Севастополя.



Однако обновлять и перестраивать сети без участия их собственника - ПАО "Севастопольэнерго" невозможно. "Россети" предложили войти в уставной капитал энергокомпании, внеся средства на модернизацию. С компанией еще в октябре 2016 провели переговоры, но дальше предварительных договоренностей дело так и не пошло. Однако очевидно, что деньги на развитие энергосистемы городу необходимы.



- С каждым годом количество аварий увеличивается, нужны средства на модернизацию, - сообщил врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников. - Также необходимо обеспечить финансами проект "Энерджинет" через вхождение "Россетей" в уставной капитал "Севастопольэнерго". Эти предложения обсуждались, но до настоящего момента компания положительного ответа не дала.



Ситуацию осложняет и тот факт, что "Севастопольэнерго" зарегистрировано на Украине, в Киевской области, а в Севастополе действует как филиал. При этом с 2014 по 2016 год компания, будучи нерезидентом России, получала субсидии из бюджета РФ на компенсацию заниженных тарифов за электроэнергию. В текущем году продолжение таких выплат поставлено под вопрос.



- Функционирование компании обеспечено небольшим сбором платежей в размере около 500 миллионов рублей с физических и юридических лиц и порядка двух миллиардов рублей - за счет субсидии из федерального бюджета, - продолжает Овсянников. - Такой механизм удобен собственникам, но крайне непрозрачен.



Как рассказал "РГ" директор департамента городского хозяйства Севастополя Андрей Чибисов, повышение тарифов на электроэнергию до экономически обоснованного уровня будет происходить в Севастополе до 2018 года. До этого момента межтарифную разницу субсидируют из бюджета. При этом в Севастополе до сих пор действуют тарифные категории, установленные в украинские времена, когда плата потребителей зависит от объема потребления: до 150 киловатт, от 150 до 600 и выше 600.



- Нигде в России такого нет, эта система никак не стимулирует экономить энергию, - объяснил Чибисов.



Источник: Российская газета