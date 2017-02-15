В 2016 году Смоленскэнерго провело техническое обслуживание более 34 тыс светильников наружного освещения

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15 февраля 2017, 14:10
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: СМОЛЕНСКЭНЕРГО
В 2016 году специалисты филиала ПАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго» провели техническое обслуживание 34236 светильников и 3071 км линий наружного освещения. Работы проводились в рамках муниципальных контрактов, заключенных с муниципальными образованиями Смоленской области.
В рамках предоставления дополнительной услуги «Организация систем наружного освещения» Смоленскэнерго на договорной основе выполняет целый комплекс работ по техническому обслуживанию систем наружного освещения (замена ламп, светильников, провода, установка опор, управление уличным освещением. По отдельным заявкам осуществляется установка дополнительных светильников и строительство сетей наружного освещения. Энергетики для выполнения работ применяют современные технические средства. Все работы выполняются квалифицированными специалистами качественно и в срок.
На сегодняшний день энергоэффективность уличного освещения становится все более актуальной для городских бюджетов. Поэтому все чаще на улицах стараются устанавливать светодиодные светильники, которые существенно экономят электроэнергию, устойчивы к низким температурам, не перегреваются, равномерно освещают проезжие части дорог и улицы, а также не требуют дорогостоящей утилизации по окончании эксплуатации. В настоящее время в Смоленской области установлено 1614 светодиодных светильника в г. Смоленске, Рудня, п. Духовщина, п. Глинка.
К основным способам экономии электроэнергии уличного освещения можно отнести применение различных автоматизированных систем управления наружным освещением. В настоящее время в г. Смоленске функционирует ранее установленное филиалом оборудование: 40 щитов автоматизированного управления системами наружного освещения с контроллерами серии КУРС, что позволяет повысить надежность и энергоэффективность освещенности улиц города в ночное время.