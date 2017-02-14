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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В "Вологдаэнерго" стартовали работы по подготовке площадки для главного инвестиционного проекта

В Вологдаэнерго стартовали работы по подготовке площадки для главного инвестиционного проекта

15 февраля 2017, 13:25
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ВОЛОГДАЭНЕРГО, ПОДСТАНЦИЯ

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В филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» (дочерняя компания «Россети») начались работы по подготовке площадки ПС 110/35/10 кВ «Южная» в городе Череповце. В этом году этому инвестиционному проекту уделяется особое внимание.

«В первых числах февраля генподрядчик представил план будущей ПС «Южная» с компоновкой оборудования, зданий и сооружений. Нашим персоналом был произведен анализ имеющегося плана. На сегодняшний день, на объекте уже провели соответствующие процедуры геодезисты, по итогам вынесен «в натуру» и закреплен на местности контур подстанции по периметру наружного ограждения», - рассказал заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала «Вологдаэнерго» Вячеслав Попов. 

Кроме того, на территории подстанции ведется обустройство строительного городка. На прошлой неделе выполнено временное электроснабжение, установлено здание охраны, ведется монтаж временного ограждения.

Добавим, что решением ПАО «Россети» данный объект отнесен к числу национальных приоритетных объектов и будет реализован в цифровом исполнении с внедрением системы автоматизированной защиты и управления подстанциями нового поколения (АСЗУ iSAS).

«Строительство ПС «Южная» обусловлено увеличением потребляемой мощности в связи с ежегодным расширением жилых микрорайонов в Зашекснинской части г. Череповца. Данный район является приоритетным по строительству жилого сектора, в связи с чем, входит в программу "Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014 - 2020 годы”», - резюмировал Вячеслав Попов.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" - "Вологдаэнерго"
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