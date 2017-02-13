В декабре 2016 года "Саратовские распределительные сети" присоединили к электрическим сетям 210 новых потребителей

В ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») подвели итоги работы филиала «Саратовские распределительные сети» по технологическому присоединению (ТП) потребителей к электрическим сетям за декабрь 2016 года.



За последний месяц прошедшего года филиал выполнил обязательства по 210 договорам. Общая присоединенная мощность составила 11,18 МВт.



На территории Саратовской области за указанный период заключили 140 новых договоров, по которым потребителям предоставят 5,48 МВт мощности.



Продолжился и приём новых заявок на ТП. В декабре в адрес энергетиков поступило 127 обращений. Суммарная запрашиваемая мощность составила 17,10 МВт.



Среди крупнейших реализованных проектов – предоставление дополнительной мощности для электроснабжения логистического центра, мясоперерабатывающего комбината в Саратовском районе, жилого микрорайона в поселке Юбилейный.

Технологическое присоединение к электрическим сетям является одним из основных направлений деятельности ПАО «МРСК Волги». В регионах зоны деятельности компании созданы и работают центры и пункты обслуживания потребителей. На официальном сайте Общества (www.mrsk-volgi.ru) функционирует личный кабинет. С его помощью можно подать заявки на технологическое присоединение и другие услуги.