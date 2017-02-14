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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В семи районах области Псковэнерго установит дополнительные птицезащитные устройства

В семи районах области Псковэнерго установит дополнительные птицезащитные устройства

15 февраля 2017, 16:45
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ПСКОВЭНЕРГО, ПТИЦЕЗАЩИТА

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В 2017 году в семи районах Псковской области филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» планирует установить дополнительные комплекты противоптичиьх устройств на высоковольтных линиях электропередачи 110 кВ, трассы которых проходят в местах наибольшего скопления аистов и других крупных птиц.
 
Тарельчатые козырьки – «экраны», установленные на опорах ЛЭП над подвесной изоляцией, не позволяют птицам садиться на траверсы и гнездоваться.  Работы по их монтажу будут проводиться в Локнянском, Дедовичском, Островском, Бежаницком, Порховском,  Великолукском и Псковском районах.
 
Установка противоптичьих устройств позволяет не только предотвратить гибель птиц от  контактов с токоведущими элементами ЛЭП, но также исключить  связанные с птицами инциденты,  приводящие к нарушениям электроснабжения потребителей.
 
Противоптичьи защиты специалисты «Псковэнерго» устанавливают на высоковольтных ЛЭП с 1990-х годов при текущих и капитальных ремонтах линий. Тарельчатые «экраны» появились сравнительно недавно, раньше монтировались  самодельные «ежи» из металлической проволоки.
 
По данным Управления эксплуатации, в минувшем году специалисты «Псковэнерго» установили свыше тысячи таких противоптичьих «экранов».

Компания: Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" - "Псковэнерго"
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