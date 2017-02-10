Высокая оценка МЧС России

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15 февраля 2017, 17:29
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ТЮМЕНЬЭНЕРГО
Сотрудник филиала АО «Тюменьэнерго» Ноябрьские электрические сети Владимир Выдыш награжден медалью «25 лет МЧС России».
Медаль является ведомственной наградой МЧС России. На её получение могут рассчитывать не только сотрудники министерства, но и другие граждане за заслуги в деле создания, развития и обеспечения успешного функционирования единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Специалист по ГОиЧС филиала Владимир Выдыш награждён юбилейной медалью за высокие показатели в проведении организационных и предупредительных мероприятий в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Награду в торжественной обстановке вручил начальник управления ГОиЧС администрации города Ноябрьска Иван Яртым.
Владимир Иванович Выдыш трудится в Ноябрьских электрических сетях с 1999 года. В его послужном списке присутствует также работа в полиции и пожарной охране. В 2013 году он награждён памятной медалью МЧС России «Маршал Василий Чуйков».
«Медаль Министерства по чрезвычайным ситуациям – это высокая оценка не только моего личного вклада, но и работы всего коллектива Ноябрьских электрических сетей в области ГО и ЧС», – прокомментировал получение награды Владимир Выдыш.