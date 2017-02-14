МОЭСК наращивает мощности и повышает надёжность электроснабжения потребителей

ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (МОЭСК) (входит в ГК «Россети») в 2016 году на развитие энергокомплекса и повышение качества электроснабжения потребителей направило более 36,7 млрд руб.



В зоне ответственности компании в столичном регионе за минувший год введено свыше 1 280 МВА трансформаторной мощности: 840 МВА по объектам Москвы, 360 МВА по объектам Московской области и 82 МВА по объектам Новой Москвы. Построено и реконструировано свыше 4 830 км ЛЭП всех уровней напряжения: 1 086 км в Москве, 3 300 км в Московской области и 446 км в Новой Москве.



С целью реализации программы комплексного развития энергосистемы столицы МОЭСК работает в тесном контакте с городскими властями. В 2016 году был завершен ряд ключевых для электроснабжения Москвы энергообъектов. Так, реконструкция кабельного участка линии «Косино – Выхино 1,2», на котором энергетики заменили маслонаполненный кабель на современный аналог более крупного сечения, оснащенный полиэтиленовой изоляцией, позволила обеспечить качественной электроэнергией станцию метро «Кожуховская» и других потребителей в юго-восточных районах столицы.



Большая и важная работа была проведена энергетиками МОЭСК для надежного энергоснабжения потребителей районов Арбат, Хамовники, Дорогомилово, Фили-Давыдково и Раменки г. Москвы, а также для ликвидации «узких мест» сети 110 кВ в данных районах и выдачи мощности введенной в эксплуатацию парогазовой установки ПГУ-220 МВт ТЭЦ-12. С этой целью реконструированы кабельные линии 110 кВ «Сити – Маяковская 1, 2», «ТЭЦ-12 - Маяковская 1, 2», и «СИТИ – Никитская 1, 2».



Благодаря реконструкции высоковольтной линии «Бутырки – Самарская» в значительной степени повысилось качество электроснабжения потребителей ЦАО и СВАО г. Москвы. Линия была введена в эксплуатацию в 1959 году и проработала 56 лет. Энергетики использовали при ее реконструкции экологически безопасный кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена сечением 1200 кв. мм. Это значительно увеличило пропускную способность и надежность электроснабжения.



Реализация проекта по строительству подстанции (ПС) 220/20/10 кВ «Белорусская» мощностью 360 МВА направлена на повышение надежности электроснабжения потребителей САО г. Москвы, улучшение качества поставляемой электроэнергии и удовлетворение растущего спроса со стороны потребителей на электроэнергию. ПС «Белорусская» станет одним из основных центров питания в северной части столицы. Она обеспечит централизованное электроснабжение промышленных предприятий, общественных и жилых зданий, объектов социального назначения, а также присоединение новых потребителей по сети 20 и 10 кВ в САО г. Москвы.



В рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу-2018 особое внимание в 2017 году будет сконцентрировано на энергообъектах, отвечающих за электроснабжение крупных спортивных стадионов, гостиниц и иных объектов инфраструктуры, таких как подстанция «Пресня».



Для электроснабжения объектов административно-делового центра «Сколково» энергетики приступили к строительству подстанции 110 кВ «Медведевская» с современными архитектурными решениями и установкой новейшего оборудования.



В числе ключевых проектов на территории Подмосковья следует отметить реконструкцию подстанции 110 кВ «Алмазово» на востоке Московской области и подстанции 110 кВ «Поварово» на севере Подмосковья.



Новое строительство, направленное на ликвидацию сложившегося дефицита электрических мощностей и обеспечение возможности присоединения новых потребителей, является приоритетным направлением капитальных вложений общества и в текущем году.



Все мероприятия инвестиционной программы филиалы компании реализуют в строгом соответствии с графиками, которые призваны обеспечить бесперебойное функционирование энергообъектов столичного региона и высокую готовность к прохождению осенне-зимнего периода 2017/2018 гг.