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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

МРСК Центра внедряет инновационные решения на территории Тверской области

МРСК Центра внедряет инновационные решения на территории Тверской области

15 февраля 2017, 15:24
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ЦЕНТРА

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МРСК Центра представит на выставочном стенде Тверской области на XVI Международном Инвестиционном форуме в Сочи инновационный проект цифровой подстанции и «умной распределительной сети» на базе ПС 35/10 кВ Тургиново, который планируется внедрить в электросетевой комплекс Тверской области.

При реконструкции ПС 35/10 кВ Тургиново планируется создать самовостанавливающуюся распределительную сеть с цифровой подстанцией, представляющую собой единый технологический комплекс, базирующийся на программно-технических решениях защиты, автоматики и управления как оборудованием самой подстанции, так и отходящими от подстанции линиями 10 кВ, создаваемый на основе стандарта МЭК 61850.

Реконструкцию распределительной сети 10 кВ планируется осуществить с заменой морально и физически устаревшего оборудования (деревянных и бетонных опор, неизолированного сталеалюминевого провода) на современное, в том числе разработанное в рамках реализации НИОКР Общества: опоры со стойками из композитных материалов 10 кВ, анкерные стальные многогранные опоры 0,4 кВ и столбовые трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ.

Автоматизация и повышение наблюдаемости распределительной сети будет обеспечена установкой пунктов автоматического секционирования (реклоузеров) и индикаторов коротких замыканий.

Ожидается, что после внедрения передовых технических решений повысится надежность электроснабжения существующих потребителей, сократится время поиска и устранения повреждений.

В результате реализации проекта реконструкции подстанции и прилегающей распределительной сети будет на практике апробировано комплексное внедрение инновационных решений с оценкой эффективности внедрения и возможности последующего тиражирования на другие объекты зоны деятельности ПАО «МРСК Центра».

Компания: ПАО "МРСК Центра"
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