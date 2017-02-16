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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

1500 абонентов в январе за долги перед "Севкавказэнерго" были ограничены в потреблении электроэнергии

1500 абонентов в январе за долги перед Севкавказэнерго были ограничены в потреблении электроэнергии

16 февраля 2017, 14:53
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: СЕВКАВКАЗЭНЕРГО

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АО «Севкавказэнерго» (входит в группу компаний «Россети») продолжает работу по принудительному взысканию задолженности со злостных неплательщиков.

В ходе ежедневных рейдов по ограничению потребления ресурса абонентов-должников, проживающих в многоквартирных домах, в январе 2017 года были обесточены квартиры 1500 потребителей. Общая сумма их задолженности за потребленную ранее электроэнергию составила 11,8 млн руб. Еще 357 абонентов после получения уведомлений в полном объеме погасили имеющиеся у них задолженности, внеся в кассы гарантпоставщика порядка 900 тыс. руб.

По словам исполняющего обязанности управляющего директора АО «Севкавказэнерго» Казбека Хаблиева, проблема неплатежей абонентов частного сектора г. Владикавказа носит хронический характер.

«Общий долг населения республики на сегодняшний день превышает отметку в 160 млн руб. В складывающихся обстоятельствах мы вынуждены идти на крайние меры, так как стабильная и эффективная работа энергосистемы региона напрямую зависит от платежной дисциплины потребителей электроэнергии. Применяя к неплательщикам весь предусмотренный законодательством арсенал методов воздействия, энергетики обеспечивают качественное и бесперебойное энергоснабжение добросовестных потребителей Северной Осетии», - подчеркнул Хаблиев.

Компания: ПАО "МРСК Северного Кавказа"
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