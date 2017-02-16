АО "Чеченэнерго" подготовит региональную программу развития электросетевого хозяйства

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
16 февраля 2017, 17:04
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЧЕЧЕНЭНЕРГО
Управляемое МРСК Северного Кавказа Общество «Чеченэнерго» (входит в группу компаний «Россети») с рабочим визитом посетили заместитель министра энергетики РФ Вячеслав Кравченко и генеральный директор МРСК Северного Кавказа Юрий Зайцев.
В ходе рабочей встречи с управляющим директором «Чеченэнерго» Русланбеком Докуевым, заместителем генерального директора МРСК Северного Кавказа Сулейманом Масаевым, заместителями управляющего директора «Чеченэнерго» Халидом Мадаевым, Сайд-Али Кайсаровым и Исой Кадировым отмечена слаженная работа коллектива в осенне-зимний максимум нагрузок.
«Благодаря тщательной подготовке к зиме удается избежать массовых нарушений в электроснабжении потребителей. Нареканий нет. Выражаю слова благодарности за ваш труд», - сказал заместитель министра энергетики РФ Виктор Кравченко.
Представители «Чеченэнерго» отметили, что основа этой работы – своевременное выполнение ремонтной программы, подготовка персонала к работе в условиях максимальных нагрузок. Однако, еще предстоит усилить работу по реконструкции, вводу в строй новых линий и подстанций. Для таких масштабных работ необходимо подключить дополнительные источники капиталовложений.
По словам управляющего директора «Чеченэнерго» Русланбека Докуева, в республике порядка 80% ветхих и изношенных сетей. Как следствие – повышенная аварийность и невозможность подключения новых потребителей из-за возникающих перегрузок оборудования. Модернизация электросетевого комплекса позволит существенно снизить потери электроэнергии, а потребителям получать качественную электроэнергию по установленным стандартам.
Вячеслав Кравченко, в свою очередь, дал указание разработать схему программы развития электросетей, в которой необходимо предусмотреть все необходимые мероприятия для улучшения электроснабжения республики.
Инвестпрограмма АО «Чеченэнерго» на 2017 г. предусматривает финансирование объектов техприсоединения стройплощадки Грозненской ТЭЦ на сумму 55,12 млн рублей. Предусмотрен ввод основных фондов на общую сумму 71,25 млн рублей, 45,22 км линий электропередачи, 5,75 МВА трансформаторной мощности.
Ремонтная программа АО «Чеченэнерго» запланирована в текущем году на сумму 149,16 млн рублей. Всего в 2017 году на капитальный ремонт линий электропередачи будет направлено 74,2 млн руб., на ремонт оборудования подстанций всех классов напряжения – 31,41 млн руб. От древесно-кустарниковой растительности необходимо расчистить 327,24 га трасс линий электропередачи, произвести капитальный ремонт 86,22 км воздушных линий.