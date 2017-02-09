Более полутора тысяч сотрудников Тамбовэнерго повысили квалификацию в 2016 году

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
16 февраля 2017, 12:07
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ТАМБОВЭНЕРГО
В филиале ПАО «МРСК Центра»-«Тамбовэнерго» подвели итоги работы по обучению персонала за 2016 год. Возможность пройти профессиональную подготовку и повысить квалификацию в этот период получили сотрудники из всех производственных подразделений предприятия, руководители разного уровня, специалисты и служащие – в общей сложности 1 505 человек, что составляет 75% от общей численности персонала. На эти цели было направлено 4,4 млн рублей.
Представители Тамбовэнерго совершенствовали свои профессиональные навыки в области технической эксплуатации распределительных сетей, монтажа кабельных линий, оперативного управления, охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности в профильных учреждениях дополнительного и высшего образования Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону и Иваново, с которыми филиал давно и плодотворно сотрудничает. Также для этого использовались учебные полигоны, учебно-методические центры и кабинеты охраны труда предприятия. По окончанию обучения энергетики получили дипломы и сертификаты соответствующих учебных заведений.