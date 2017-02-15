Чувашская энергосбытовая компания подвела итоги работы за 2016 год

АО «Чувашская энергосбытовая компания» (ДЗО АО «ЭСК РусГидро»), гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Чувашской Республики, за 2016 год отпустило потребителям Чувашской Республики 3 273,97 млн кВт∙ч электроэнергии, что на 0,2% больше, чем аналогичный показатель прошлого года (3 268,24 млн кВт∙ч). Объем продаж электроэнергии на розничном рынке за год составил 11 434,7 млн рублей.



На 17,7% в сравнении с показателем 2015 года увеличился объем потребления электроэнергии в промышленности. Также увеличение потребления зафиксировано у населения на 15,5%, у бюджетных организаций – на 6,2%, в сельском хозяйстве – на 0,3%. Снижение отмечается в строительстве – на 16,5%, у предприятий ЖКХ – на 7,0% и транспорта и связи – на 5,1%.



На 1 января 2017 года задолженность предприятий и организаций Чувашской Республики перед АО «Чувашская энергосбытовая компания» составила 2 817,49 млн рублей. Это в 1,53 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (1 842,11 млн рублей). На долю промышленных предприятий, с учетом задолженности сетевых организаций за электроэнергию, приобретаемую в целях компенсации потерь в сетях, приходится 1 727,87 млн рублей, что в 1,91 раза больше, чем в прошлом году. Из них 1 480,06 млн рублей приходятся на предприятия ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы» при 405,05 млн рублей годом ранее (отметим, 31 января 2017 года КТЗ произвел оплату в размере 284 млн рублей). Задолженность сетевых организаций составила 187,39 млн рублей.



Задолженность предприятий ЖКХ за год незначительно уменьшилась и составила 613,32 млн рублей.



Задолженность государственных и муниципальных учреждений Чувашской Республики за год увеличилась в 1,85 раза и составила 43,46 млн рублей. Задолженность прочих потребителей увеличилась в 1,46 раза и составила 432,83 млн рублей.



В 2016 году АО «Чувашская энергосбытовая компания» предъявило потребителям республики 6324 исковых заявления о взыскании задолженности за потребленную электроэнергию на общую сумму более 1 753,98 млн рублей. Из них 1235 исков – к юридическим лицам, в том числе сетевым организациям за электроэнергию, приобретаемую в целях компенсации потерь в сетях, на сумму 1 729,75 млн рублей и 5089 исков – к физическим лицам на сумму 24,22 млн рублей.



По результатам комплексной оценки энергоэффективности деятельности предприятий и организаций республики за 2016 год ЧЭСК выполнены работы по 28 договорам на тепловизионный контроль и энергетическое обследование, а также завершены работы по 5 договорам оказания инжиниринговых услуг на разработку проектной документации инженерных сетей. Кроме того, компания постоянно расширяет перечень реализуемой электротехнической продукции. Специальные демонстрационные витрины установлены во всех 8 межрайонных отделениях компании.



На 1 января 2017 года на обслуживании АО «Чувашская энергосбытовая компания» в качестве УК находятся 48 многоквартирных домов города общей площадью более 210 тыс. м2. По эффективности деятельности за 6 месяцев 2016 года компания заняла второе место среди УК города в рейтинге Государственной жилищной инспекции Чувашской Республики.



ЧЭСК продолжила в 2016 году работу по улучшению качества и условий очного обслуживания клиентов. В январе 2016 года начал работу новый офис обслуживания клиентов ЧЭСК в г.Чебоксары. Это первый дополнительный пункт обслуживания в столице Чувашии. В июле открылся новый офис Канашского межрайонного отделения, соответствующий современным требованиям и стандартам обслуживания клиентов.



С сентября 2016 года частные клиенты Алатырского, Батыревского, Канашского, Новочебоксарского, Чебоксарского отделений ЧЭСК могут осуществлять платежи в адрес ЧЭСК через офисы и платежные терминалы АКБ «Чувашкредитпромбанк» ПАО.



Также напомним, что в апреле на сайте ЧЭСК запущен в промышленную эксплуатацию «Личный кабинет клиента». На 1 января 2017 года сервисом пользовались порядка 12,5 тыс. частных клиентов компании.