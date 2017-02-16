ДВЭУК приватизируют до 2019г

CABEX
16 февраля 2017, 17:31
Рубрика: Энергетика
Метки: ДВЭУК
Принадлежащие РФ 100% акций “Дальневосточной энергетической управляющей компании” (ДВЭУК) вошли в план приватизации на 2017-2019 годы, говорится в документе, опубликованном на сайте правительства РФ.
В декабре 2016 года замминистра энергетики РФ Вячеслав Кравченко говорил журналистам, что ДВЭУК или ее электросетевые активы могут быть переданы госхолдингу “Россети” уже в 2017 году, передает energo-news.ru.
В настоящий момент ДВЭУК является “держателем” сетевых активов, хотя изначально эта компания должна была строить и передавать объекты другим структурам. По словам Кравченко, рассматриваются два варианта: признать ДВЭУК сетевой организацией и полностью передать ее “Россетям” или вывести из ДВЭУК сетевые активы и передать уже их “Россетям”.