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Делегация АО "Мособлэнерго" примет участие в Первом Всероссийском кабельном конгрессе

Представители  АО «Мособлэнерго» - одной из крупнейших электросетевых компаний на территории Московской области примут участие в работе  Всероссийского кабельного конгресса, который впервые пройдет 21-22 марта 2017 года в рамках 16-й  международной выставки CABEX 2017, ежегодно проходящей в КВЦ «Сокольники» (г.Москва).

Ежедневно выполняя важнейшую задачу по надежному электроснабжению потребителей, 21 филиал «Мособлэнерго» обслуживает сегодня более 27 тысяч километров воздушных и кабельных линий электропередачи,  7 тысяч подстанций различного типа.

В делегацию АО «Мособлэнерго», которую возглавит Первый заместитель генерального директора – главный инженер Царьков Сергей Викторович, войдут также главные инженеры Химкинского, Дзержинского, Электростальского, Мытищенского филиалов,  руководитель и специалисты Департамента эксплуатации, технического обслуживания и ремонтов.

Таким образом, Всероссийский кабельный конгресс обеспечит многосторонний диалог, в котором опыт эксплуатации будет использован для постановки задач новых исследований и разработок более совершенной продукции, в том числе на объектах электросетевого комплекса Московской области.

Он-лайн регистрация на Конгресс  открыта на сайте http://www.cable-congress.ru

Компания: Оргкомитет Всероссийского кабельного конгресса
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