Делегация АО "Мособлэнерго" примет участие в Первом Всероссийском кабельном конгрессе

Представители АО «Мособлэнерго» - одной из крупнейших электросетевых компаний на территории Московской области примут участие в работе Всероссийского кабельного конгресса, который впервые пройдет 21-22 марта 2017 года в рамках 16-й международной выставки CABEX 2017, ежегодно проходящей в КВЦ «Сокольники» (г.Москва).

Ежедневно выполняя важнейшую задачу по надежному электроснабжению потребителей, 21 филиал «Мособлэнерго» обслуживает сегодня более 27 тысяч километров воздушных и кабельных линий электропередачи, 7 тысяч подстанций различного типа.

В делегацию АО «Мособлэнерго», которую возглавит Первый заместитель генерального директора – главный инженер Царьков Сергей Викторович, войдут также главные инженеры Химкинского, Дзержинского, Электростальского, Мытищенского филиалов, руководитель и специалисты Департамента эксплуатации, технического обслуживания и ремонтов.

Таким образом, Всероссийский кабельный конгресс обеспечит многосторонний диалог, в котором опыт эксплуатации будет использован для постановки задач новых исследований и разработок более совершенной продукции, в том числе на объектах электросетевого комплекса Московской области.

Он-лайн регистрация на Конгресс открыта на сайте http://www.cable-congress.ru