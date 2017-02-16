Долги энергетикам признали гарантийным случаем

В попытке остановить рост долгов за энергоресурсы правительство собирается заставить должников предоставлять финансовые гарантии — банковские или государственные. Поставщики ресурсов меру поддерживают, но считают, что она лишь частично решит проблему, так как затронет в основном крупных промышленных потребителей, да и серьезных санкций за нарушение не предусмотрено.



Правительство выпустило постановление, которое вводит систему банковских гарантий для неплательщиков за газ, тепло и электроэнергию на розничном рынке. Изменения коснутся так называемых неотключаемых потребителей (население, госучреждения, социальные объекты, предприятия ЖКХ и т. д.). Если такие потребители накапливают долг в размере двух среднемесячных платежей, то должны предоставить поставщику ресурса финансовую гарантию. Они могут быть двух видов: банковская либо государственная или муниципальная гарантия.



Эта мера, по мнению правительства, должна не допустить роста просроченных долгов за энергоресурсы. На оптовом рынке электроэнергии за последние несколько лет была введена жесткая система неустоек и штрафов, должник также может лишиться статуса гарантирующего поставщика (ГП). "Несмотря на применяемые меры, которые в целом оказались эффективны, важный фактор — социально-экономическая динамика, при ухудшении которой растут неплатежи между контрагентами",— говорит Наталья Порохова из АКРА. По данным Минэнерго, просроченная задолженность потребителей электроэнергии на розничном рынке за 2016 год выросла на 21%, до 143,8 млрд руб., долги за тепло — примерно на 15%, до 138 млрд руб., за газ — на 23%, до 161 млрд руб.



Основная проблема в борьбе с ростом задолженности — поставщики энергоресурсов по закону не могут прекратить снабжение неотключаемых потребителей. В электроэнергетике для них было предусмотрено только частичное ограничение электроснабжения до уровня технологической, а затем аварийной брони (остальные потребители отключаются полностью).



К новому регулированию поставщики относятся сдержанно положительно. В "Газпром межрегионгазе" "Ъ" заявили, что оно может "лишить организации соблазна нарушать сроки оплаты и, по сути, кредитоваться у поставщика газа": ставки по банковской гарантии выше, чем ставка рефинансирования ЦБ, по которой поставщик энергоресурсов взыскивал проценты по долгу. В "Интер РАО" заметили, что судить о результатах можно будет к концу года: постановление касается только новой задолженности. "Компаниям необходимо будет пройти этапы не только предъявления фингарантий к возмещению, но и признания самой задолженности, что может существенно затянуть процесс",— считают в компании. Директор по сбору дебиторской задолженности "ЭнергосбыТ Плюс" (принадлежит компании "Т Плюс" Виктора Вексельберга) Марианна Кобякова также считает ужесточение требований к поставщикам "необходимым шагом".



Впрочем, глава правления Ассоциации ГП и энергосбытовых компаний Наталья Невмержицкая считает, что новая мера не приведет к кардинальному улучшению ситуации. "Требование о предоставлении фингарантий распространяется только на неотключаемых потребителей, среди которых тоже есть исключения. Не обязаны предоставлять гарантии и основные должники в сфере ЖКХ — управляющие компании, ТСЖ/ЖСК",— подчеркивает госпожа Невмержицкая. По ее мнению, требование о предоставлении гарантий "затронет только шестую часть неплательщиков, не больше".



Но ключевой проблемой остается то, что никакие серьезные санкции неплательщикам не грозят. Если неплательщик не предоставит гарантию в срок, то его руководству грозит штраф до 100 тыс. руб. или дисквалификация до трех лет, а юридическим лицам — штраф до 300 тыс. руб., говорит партнер BMS Law Firm Денис Фролов. Как пояснили "Ъ" в Минэнерго, выписывать штрафы будет Ростехнадзор. При этом списки должников должны направляться региональным властям, что, возможно, на практике будет наиболее действенной мерой.



Источник: Коммерсант.

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