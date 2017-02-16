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Отраслевые новости: Россия

Экспорт алюминия практически не вырос

Экспорт алюминия практически не вырос

16 февраля 2017, 17:57
Рубрика: Россия
Метки: АЛЮМИНИЙ

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По итогам минувшего года вывоз из России необработанного алюминия составил 3,481 млн т, увеличившись всего лишь на 0,6%, сообщается в материалах Федеральной таможенной службы.

Поставки необработанного алюминия в страны дальнего зарубежья выросли на 0,2% до 3,414 млн т, в страны СНГ – на 38,2% до 67 тыс. т.

В денежном выражении экспорт необработанного алюминия подешевел на 17,9% до $4,988 млрд, в том числе в страны дальнего зарубежья – на 18,3% до $4,875 млрд, зато в страны СНГ он вырос на 7,2% до $113 млн, передает metalinfo.ru.

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