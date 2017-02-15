Филиал "Марий Эл и Чувашии" Т Плюс приступил к проведению цикла образовательных экскурсий для студентов-энергетиков

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
16 февраля 2017, 12:50
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС
Филиал «Марий Эл и Чувашии» Т Плюс открыл цикл экскурсий по Чебоксарской ТЭЦ-2 для студентов-второкурсников Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова, обучающихся на кафедре электроснабжения промышленных предприятий.
13 февраля станцию посетила первая группа будущих специалистов. В сопровождении работников теплоэлектроцентрали экскурсанты побывали в котлотурбинном цехе, на главном щите управления, осмотрели открытое распределительное устройство, познакомились со спецификой работы промышленного предприятия, организацией и технологией производства тепло- и электроэнергии.
Через неделю сотрудники станции обсудят интересующие профессиональные вопросы со следующей группой второкурсников.
В целом, в течение цикла экскурсий - с февраля по апрель 2017 года - Чебоксарскую ТЭЦ-2 посетят более 150 юношей и девушек - тех, кто решил связать свою трудовую судьбу с энергетикой.
«Проведение образовательных экскурсий является давней и эффективной формой нашего взаимодействия с высшими учебными заведениями Марий Эл и Чувашии в вопросах подготовки молодых кадров для энергетической отрасли. Такие встречи делают процесс обучения более наглядным, позволяют молодым людям лучше понять профессию и утвердиться в ее выборе», - подчеркнул исполняющий обязанности директора филиала «Марий Эл и Чувашии» Т Плюс Андриан Тимофеев.
Стоит отметить, что экскурсии для студентов и учащихся образовательных заведений Марий Эл и Чувашии на энергообъектах филиала будут проходить в течение всего года. Проявляя заинтересованность в будущем молодежи и отрасли, компания с готовностью откликается на инициативы о проведении подобных встреч. В частности, в 2016 году на станциях филиала было проведено 25 экскурсий, в ходе которых предприятия посетили порядка 500 человек.