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Отраслевые новости: В мире

Из-за неисправности кабель NordBalt будет отключен на неделю

Из-за неисправности кабель NordBalt будет отключен на неделю

16 февраля 2017, 14:58
Рубрика: В мире
Метки: КАБЕЛЬ

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На сайте электроэнергетической биржи NordPool указано, что поломка произошла в понедельник вечером, ремонт продлится до вечера 20 февраля. Менеджер Litgrid по коммуникационным проектам Габриэле Клусене сказала BNS, что кабель неисправен на шведской стороне, однако подробности пока неизвестны.

Из-за отключения смычки в среду выросла и цена на электроэнергию на бирже - по сравнению с понедельником в Литве она выросла на 14,9% до 46,66 евро за мегаватт-час, между тем, в четвертой зоне Швеции, откуда электроэнергия поставляется смычке NordBalt, цена составит 43,21 евро (на 10,9% больше, чем в понедельник), передает DELFI.

На прошлой неделе NordBalt из-за неисправности не действовала примерно сутки с четверга до пятницы. Тогда, по словам Г. Клусене, отключилась система управления на преобразователе в Нюбру и смычка не работала до включения системы.

В середине января, из-за неисправности энергомоста электроэнергия не циркулировала между Швецией и Литвой в течение недели, а в начале января энергомост не работал 12 часов.

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