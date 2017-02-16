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Отраслевые новости: В мире

Китай впервые поставил в ЕС свое энергетическое оборудование для АЭС

Китай впервые поставил в ЕС свое энергетическое оборудование для АЭС

16 февраля 2017, 14:17
Рубрика: В мире
Метки: ЭЛЕКТРОТЕХНИКА, АЭС

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Китай впервые экспортировал в Евросоюз энергетическое оборудование собственного производства, предназначенное для атомных электростанций, пишет газета "Жэньминь жибао".

По данным газеты, 14 февраля разработанные и произведенные китайской компанией Dongfang Electric Heavy Machine Co нагреватели низкого давления были экспортированы в Евросоюз. Там они будут использованы для замены оборудования в серии АЭС CP1 французской энергетической компании Electricite de France (EdF).

Как отметил вице-президент китайской компании Мин Сянцзюнь, экспортированные нагреватели низкого давления — первый ядерный продукт, который разработан и произведен в КНР в соответствии с инструкциями и стандартами проектирования Евросоюза. При этом сумма сделки не сообщается, передает РИА Новости.

Нагреватели низкого давления используются для регенеративного подогрева воды в паротурбинных установках на АЭС.

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