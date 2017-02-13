 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Мордовэнерго" готовится к реализации ремонтной программы 2017 года

Мордовэнерго готовится к реализации ремонтной программы 2017 года

16 февраля 2017, 13:42
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МОРДОВЭНЕРГО

Обсудить на форуме

116 просмотров

Приоритетные направления ремонтной программы филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») - «Мордовэнерго» - капитальный ремонт оборудования подстанций, воздушных линий электропередачи, а также расчистка просек под ними.

На территории республики специалистами филиала «Мордовэнерго» будет осуществлен капитальный ремонт 418,38 км линий электропередачи ВЛ 35-110 кВ, 19 подстанций (ПС) класса 35-110 кВ, 493 шт. трансформаторных подстанций. Расчистка просек линий электропередач запланирована на площади 600 га. Ключевыми объектами комплексного ремонта в 2017 г. станет ряд крупных подстанций: ПС 110/6 кВ «Восточная», ПС 110/35/10 кВ «Бабеево», ПС 110/35/10 кВ «Ширингуши», ПС 110/6 кВ «Рабочая», ПС 110/10 кВ «Гарт», ПС 110/35/10 кВ «Теньгушево» и ряд других.

Своевременное и качественное выполнение ремонта подстанционного оборудования позволит повысить надежность электроснабжения потребителей региона и является неотъемлемой частью подготовки оборудования филиала к осенне-зимнему периоду.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Волги" - "Мордовэнерго"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!