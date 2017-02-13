"Мордовэнерго" готовится к реализации ремонтной программы 2017 года

CABEX
16 февраля 2017, 13:42
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МОРДОВЭНЕРГО
Приоритетные направления ремонтной программы филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») - «Мордовэнерго» - капитальный ремонт оборудования подстанций, воздушных линий электропередачи, а также расчистка просек под ними.
На территории республики специалистами филиала «Мордовэнерго» будет осуществлен капитальный ремонт 418,38 км линий электропередачи ВЛ 35-110 кВ, 19 подстанций (ПС) класса 35-110 кВ, 493 шт. трансформаторных подстанций. Расчистка просек линий электропередач запланирована на площади 600 га. Ключевыми объектами комплексного ремонта в 2017 г. станет ряд крупных подстанций: ПС 110/6 кВ «Восточная», ПС 110/35/10 кВ «Бабеево», ПС 110/35/10 кВ «Ширингуши», ПС 110/6 кВ «Рабочая», ПС 110/10 кВ «Гарт», ПС 110/35/10 кВ «Теньгушево» и ряд других.
Своевременное и качественное выполнение ремонта подстанционного оборудования позволит повысить надежность электроснабжения потребителей региона и является неотъемлемой частью подготовки оборудования филиала к осенне-зимнему периоду.