На подстанции ФСК ЕЭС во Владимире с российским КРУЭ завершился первый этап реконструкции

CABEX
16 февраля 2017, 15:08
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ФСК ЕЭС
ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») подготовила к вводу новое комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией и два автотрансформатора мощностью 125 МВА каждый на подстанции 220 кВ «Районная» во Владимире.
Подстанция станет первым во Владимирской области энергообъектом «закрытого типа». Здесь применено КРУЭ Энергомеханического завода (Санкт-Петербург). Автотрансформаторы установлены в закрытых камерах, оснащенных системой газового пожаротушения.
Системы автоматизации подстанции (АСУ ТП, РЗА, ПА, АИИС КУЭ, системы связи и технологического видеоконтроля) работают на базе микропроцессорных устройств, объединенных единой платформой с выходом на диспетчерские центры управления. Это позволяет управлять оборудованием с удаленных диспетчерских пунктов.
Техническое перевооружение подстанции включает увеличение трансформаторной мощности объекта до 460 МВА.
Подстанция 220 кВ «Районная» заработала в 1963 году. Обеспечивает транзит мощности через Владимирскую и Ивановскую энергосистемы, выдачу мощности Владимирской ТЭЦ и является одним из основных источников электроснабжения бытовых потребителей Владимира.