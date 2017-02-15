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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

На подстанции ФСК ЕЭС во Владимире с российским КРУЭ завершился первый этап реконструкции

На подстанции ФСК ЕЭС во Владимире с российским КРУЭ завершился первый этап реконструкции

16 февраля 2017, 15:08
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ФСК ЕЭС

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ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») подготовила к вводу новое комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией и два автотрансформатора мощностью 125 МВА каждый на подстанции 220 кВ «Районная» во Владимире.

Подстанция станет первым во Владимирской области энергообъектом «закрытого типа». Здесь применено КРУЭ Энергомеханического завода (Санкт-Петербург). Автотрансформаторы установлены в закрытых камерах, оснащенных системой газового пожаротушения.

Системы автоматизации подстанции (АСУ ТП, РЗА, ПА, АИИС КУЭ, системы связи и технологического видеоконтроля) работают на базе микропроцессорных устройств, объединенных единой платформой с выходом на диспетчерские центры управления. Это позволяет управлять оборудованием с удаленных диспетчерских пунктов.

Техническое перевооружение подстанции включает увеличение трансформаторной мощности объекта до 460 МВА.

Подстанция 220 кВ «Районная» заработала в 1963 году. Обеспечивает транзит мощности через Владимирскую и Ивановскую энергосистемы, выдачу мощности Владимирской ТЭЦ и является одним из основных источников электроснабжения бытовых потребителей Владимира.

Компания: ПАО "ФСК ЕЭС"
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