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Отраслевые новости: Россия

На реализацию проектов Национальной технологической инициативы выделено 8,5 млрд рублей

На реализацию проектов Национальной технологической инициативы выделено 8,5 млрд рублей

16 февраля 2017, 17:13
Рубрика: Россия
Метки: НТИ

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Дмитрий Медведев подписал Распоряжение от 13 февраля 2017 года №255-р. Минобрнауки России направляются 8,5 млрд рублей для предоставления субсидий на реализацию ключевых проектов «дорожных карт» НТИ. Средства на эти цели предусмотрены в федеральном бюджете на 2017 год.

Справка

Внесено Минобрнауки России.

В федеральном бюджете на 2017 год на реализацию ключевых проектов «дорожных карт» Национальной технологической инициативы (далее – НТИ) предусмотрены бюджетные ассигнования в объёме 12,5 млрд рублей.

Подписанным распоряжением Минобрнауки России направляются 8,5 млрд рублей из этих средств для предоставления субсидий на реализацию проектов в рамках «дорожных карт» НТИ.

Оставшиеся средства в объёме 4 млрд рублей могут быть направлены на государственную поддержку центров НТИ на базе образовательных организаций высшего образования и научных организаций (2 млрд рублей), а также на предоставление Фондом содействия инновациям грантов на проведение НИОКР в целях реализации «дорожных карт» НТИ (2 млрд рублей). Минобрнауки России совместно с Минфином России поручено представить соответствующие предложения в отношении этих оставшихся средств при внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Источник: Правительство РФ

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