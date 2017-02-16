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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Нижновэнерго" выполнил техприсоединение детского сада и корпуса школы

Нижновэнерго выполнил техприсоединение детского сада и корпуса школы

16 февраля 2017, 17:48
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: НИЖНОВЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ

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Филиал «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» выполнил комплекс мероприятий по подключению к своим сетям нового детского сада с бассейном, а также нового корпуса МАОУ «Бутурлинская средняя общеобразовательная школа им. В.И. Казакова» в р.п. Бутурлино Нижегородской области.

Здания нового детского сада «Радуга» и Бутурлинской средней общеобразовательной школы им. В.И. Казакова располагаются рядом. Для их технологического присоединения нижегородские энергетики проложили кабельную линию 0,4 кВ от существующей трансформаторной подстанции. Кабельные, а не воздушные линии по территории детских учреждений прокладываются для предотвращения случаев электротравматизма с участием школьников и дошкольников. Общая присоединенная мощность данных социальных объектов составляет 230 кВт. Дошкольное учреждение оснащено современным бассейном и рассчитано на 140 детей. В построенном школьном корпусе будут оборудованы просторные спортивный и актовый залы, столовая, а также учебные кабинеты.

Учитывая значимость и востребованность детских образовательных учреждений в Нижегородской области, специалисты «Нижновэнерго» выполнили все работы по техприсоединению данных объектов в кратчайшие сроки.

Технологическое присоединение остается одним из приоритетных направлений деятельности «Нижновэнерго», включающим полный комплекс мероприятий по реконструкции и строительству энергообъектов. Это позволяет не только ежегодно подключать к электросетям компании тысячи новых потребителей, но и создавать благоприятные условия для развития бизнеса и улучшения инвестиционного климата в регионе. Напомним, в 2016 г. нижегородские энергетики выполнили 11 270 подключений к электросетям филиала.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Нижновэнерго"
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