ОАО "НП "ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ" продолжает поставку продукции на ЛАЭС-2

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
16 февраля 2017, 13:23
Рубрика: Новости компаний
Метки: ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ
ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» - одно из старейших предприятий в России по производству кабельной продукции, продолжает активно поставлять свои изделия на различные объекты энергетического комплекса России и зарубежных стран, в том числе на атомные станции.
В 2017 году ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» продолжает поставки кабельно-проводниковой продукции для Ленинградской АЭС -2. Для предприятия уже изготовлено более 260 км кабеля тридцати различных марок, в том числе кабели управления, контрольные кабели, малогабаритные кабели, продукция специального назначения в различных исполнениях.
Сочетание качества, сроков поставки и цен – позволяет ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» оставаться лидером среди производителей кабельной продукции для АЭС.
Ознакомится с ассортиментом, ценами на продукцию и условиями поставки можно на сайте www.podolskkabel.ru или по телефону +7 (800) 302-78-83.