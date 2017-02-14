ПАО "Силовые машины" сообщает о финансовых результатах за 2016 год, подготовленных в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета (МСФО)

ПАО «Силовые машины» сообщает о консолидированных финансовых результатах группы компаний ПАО «Силовые машины» по итогам 12 месяцев 2016 года. Аудит отчетности проведен компанией КПМГ.



Выручка Группы за двенадцать месяцев 2016 года выросла на 29,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 77 млрд рублей (2015: 59,8 млрд рублей). На рост выручки в основном повлияли активная стадия исполнения проектов АЭС «Куданкулам», АЭС Белорусская, ТЭС «Барх», а также завершение строительства ЖК «Московский квартал», осуществленного дочерней компанией «Силовые машины - Девелопмент».



Валовая прибыль выросла на 80% и составила 15,3 млрд рублей (2015: 8,5 млрд рублей). Показатель EBITDA по Группе снизился по сравнению с прошлым годом на 4,5% и составил 7,1 млрд рублей (2015: 7,4 млрд рублей). Чистый убыток составил 4 млрд рублей (2015: 1,3 млрд рублей). На показатель убытка по компании существенное влияние оказали бухгалтерские отрицательные курсовые разницы (3,8 млрд рублей) и разовые эффекты неденежного характера.



Портфель заказов «Силовых машин» на 31 декабря 2016 года остался неизменным по сравнению с предыдущим периодом и равен 5,5 млрд долларов.



— Устойчивые позиции компании в отрасли обеспечили сбалансированную загрузку производственных мощностей на протяжении всего года. В результате выручка компании выросла почти на 30%, а валовая прибыль – на 80%. Однако сложное состояние в экономике привело к сдвигу плановой контрактации крупных проектов на 2017-2018 гг. и уменьшению доли авансирования длинноцикловых контрактов, что в свою очередь отрицательно повлияло на пополнение оборотных средств, — отметил Вадим Чечнев, директор по экономике и финансам ПАО «Силовые машины». — Капитальные инвестиции компании составили в 2016 году 2,3 млрд рублей, что на 21% больше 2015 года. Акцент был сделан на обновление основных фондов предприятий, производящих энергомашиностроительную продукцию. В 2016 году мы также фокусировались на повышении эффективности работы и снижении издержек. Большая роль в решении этих задач отводится Бизнес-системе «Силовых машин», нацеленной на анализ и оптимизацию всех процессов компании за счет совершенствования внутренней культуры и операционной деятельности.