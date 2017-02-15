При пожаре в жилом доме в Бурятии погибли четыре человека

CABEX
16 февраля 2017, 12:25
Рубрика: Россия
Метки: КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ
По данным главка, сообщение о пожаре в доме поступило ночью. При разборе места пожара были обнаружены тела четырех погибших, в том числе двоих детей. Хозяину дома удалось спастись, он выбрался из дома самостоятельно.
"На момент прибытия пожарных огнем был полностью охвачен дом с пристроенным мансардным этажом. Спасшийся хозяин сообщил, что в доме находятся его родственники – четыре человека, в том числе двое детей. В ходе тушения пожарные обнаружили тела мужчины, женщины и двоих детей, 2009 и 2012 годов рождения", — говорится в сообщении.
По данным МЧС, специалисты предполагают, что возгорание могло начаться из-за короткого замыкания электрооборудования. В настоящее время на месте пожара работают дознаватели МЧС, специалисты испытательной пожарной лаборатории и психолог.
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