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Отраслевые новости: Россия

При пожаре в жилом доме в Бурятии погибли четыре человека

При пожаре в жилом доме в Бурятии погибли четыре человека

16 февраля 2017, 12:25
Рубрика: Россия
Метки: КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ

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По данным главка, сообщение о пожаре в доме поступило ночью. При разборе места пожара были обнаружены тела четырех погибших, в том числе двоих детей. Хозяину дома удалось спастись, он выбрался из дома самостоятельно.

"На момент прибытия пожарных огнем был полностью охвачен дом с пристроенным мансардным этажом. Спасшийся хозяин сообщил, что в доме находятся его родственники – четыре человека, в том числе двое детей. В ходе тушения пожарные обнаружили тела мужчины, женщины и двоих детей, 2009 и 2012 годов рождения", — говорится в сообщении.

По данным МЧС, специалисты предполагают, что возгорание могло начаться из-за короткого замыкания электрооборудования. В настоящее время на месте пожара работают дознаватели МЧС, специалисты испытательной пожарной лаборатории и психолог.

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