 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Россети" и Гидрометцентр России усиливают сотрудничество

Россети и Гидрометцентр России усиливают сотрудничество

16 февраля 2017, 17:39
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РОССЕТИ

Обсудить на форуме

198 просмотров

 Генеральный директор компании «Россети» Олег Бударгин и директор ФГБУ «Гидрометцентр России» Роман Вильфанд в ходе совместного совещания подписали соглашение об укреплении сотрудничества между организациями.

Документом предусмотрены расширение взаимодействия сторон и совершенствование системы информационного обмена, в том числе в части порядка предоставления и состава информации об изменении погодных условий, с целью повышения надежности функционирования электросетевого комплекса.

Планируется разработка технических решений для представления в «Россети» специализированной прогнозной и фактической метеорологической информации, своевременное получение которой способно помочь энергетиками в обеспечение стабильной работы сетевой инфраструктуры.

«Каждый год «Россети» сталкиваются с неблагоприятными метеорологическими условиями в разных регионах страны, поэтому своевременное и полное информирование об изменениях погоды поможет нам ещё качественнее реагировать на резкое ухудшение внешних условий и минимизировать их негативное влияние на энергообъекты», - заявил Олег Бударгин.

История сотрудничества компаний сетевого комплекса и Гидрометцентра России насчитывает не один год. К настоящему моменту между структурами «Россетей» и территориальными подразделениями Росгидромета заключено более 50 договоров о сотрудничестве.

Основным направлением взаимодействия является предоставление специализированной прогностической и гидрометеорологической информации, включая штормовые предупреждения об опасных для объектов электроэнергетики метеорологических явлениях, краткосрочные прогнозы погоды, обзорные справки о неблагоприятных и опасных погодных условиях, которые привели к технологическим нарушениям в сетевом комплексе, и целый ряд других.

Компания: ПАО "Россети"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!