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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Россети" утвердили план мероприятий в рамках Года экологии

Россети утвердили план мероприятий в рамках Года экологии

16 февраля 2017, 12:15
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РОССЕТИ, ЭКОЛОГИЯ

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 Правление компании «Россети» утвердило план мероприятий, приуроченный к Году экологии в России. Реализация программы позволит внести значительный вклад в улучшение экологической ситуации и сохранение уникального природного наследия страны.

Одним из основных технических мероприятий плана является выполнение требований Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях в части вывода из эксплуатации энергетического оборудования, содержащего полихлорированные бифенилы.

Ежегодная высадка деревьев, установка устройств, защищающих птиц от поражения током, и еще целый ряд «зеленых» проектов включены в план «Россетей» по улучшению экологической ситуации.

В дополнение к традиционным инициативам, включающим увеличение доли современного сетевого оборудования, сокращающего потери электроэнергии при передаче и, как следствие, снижение объема косвенных энергетических выбросов парниковых газов, «Россети» увеличивают долю экологически чистого транспорта в корпоративном парке и повсеместно привлекают внимание общественности к необходимости перехода от эксплуатации автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к электромобилям. Для создания необходимых условий для этого процесса «Россети» продолжат активно заниматься развитием зарядной инфраструктуры в стране.

В 2017 году будут предприняты шаги по присоединению дочерних структур к разработанному по инициативе и при участии «Россетей» Национальному общественному стандарту «Экологическая безопасность Арктики». Компания займется продвижением данной инициативы среди своих партнеров и контрагентов.

Планируется, что во всех регионах присутствия «Россетей» в течение всего года пройдут и другие организованные сетевыми предприятиями внутренние и публичные мероприятия, направленные на усиление участия работников электросетевого комплекса и широкой общественности в деле сбережения окружающей среды.

В ближайшее время на рассмотрение и утверждение Советом директоров «Россетей» также будет вынесена разработанная компанией Экологическая политика.

Документ содержит положения о производственной деятельности сетевых предприятий группы «Россети», позволяющие постепенно снижать негативное воздействие всего электросетевого комплекса на окружающую среду.

Компания: ПАО "Россети"

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