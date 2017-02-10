Совет ветеранов Курскэнерго подвел итоги работы за 2016 год

В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» прошло отчетное собрание Совета ветеранов. В мероприятии приняли участие начальник управления по работе с персоналом Курскэнерго Людмила Мокроусова, председатель профкома предприятия Николай Калинин, члены Совета и его уполномоченные по районам электрических сетей, с которыми была организована селекторная связь.



Участники собрания заслушали отчет председателя Совета ветеранов Курскэнерго Валентина Шкилева о работе организации в 2016 году. Он отметил, что весь прошлый год Совет работал эффективно, были реализованы все мероприятия, предусмотренные годовым планом.



Организация активно привлекала к своей деятельности энергетиков, находящихся на заслуженном отдыхе. Они участвовали в проведении дней охраны труда, внезапных и плановых проверок, семинаров с молодыми специалистами, а также в различных акциях патриотической и социальной направленности, в мероприятиях, посвященных светским и профессиональным праздникам.



Большая работа была проделана в преддверии 71 годовщины Великой Победы. Энергетики - участники Великой Отечественной войны провели встречи со студентами и школьниками в поселке Поныри, городах Льгов, Обоянь. Кроме того, активисты Совета совместно с представителями Совета по делам молодежи Курскэнерго благоустроили в Курске 12 могил ветеранов-энергетиков, участников ВОВ. В рамках празднования Дня Победы Советом ветеранов была организована поездка на Северный фас Курской дуги.



Одно из значимых направлений работы Совета – социальная поддержка пенсионеров. В минувшем году 30 ветеранам со слабым здоровьем была оказана материальная помощь на приобретение дорогостоящих лекарств, еще 10 пенсионерам компенсировали стоимость санаторно-курортных путевок.



В ветеранской организации стало доброй традицией поздравление на дому юбиляров с вручением им продуктовых наборов. В праздники все ветераны получают красочные поздравительные открытки за подписью директора филиала и председателя Совета.



После доклада председателя Совета ветеранов прошло обсуждение итогов года. Члены Совета и уполномоченные общественной организации по районам электрических сетей положительно оценили работу Совета, поблагодарили руководство Курскэнерго и профсоюзный комитет за поддержку его начинаний и помощь в их реализации.