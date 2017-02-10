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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Совет ветеранов Курскэнерго подвел итоги работы за 2016 год

Совет ветеранов Курскэнерго подвел итоги работы за 2016 год

16 февраля 2017, 16:38
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУРСКЭНЕРГО

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В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго»   прошло отчетное собрание Совета ветеранов. В мероприятии приняли участие начальник управления по работе с персоналом Курскэнерго Людмила Мокроусова, председатель профкома предприятия Николай Калинин, члены Совета и  его уполномоченные  по районам электрических сетей, с которыми была организована селекторная связь.

Участники собрания заслушали отчет председателя Совета ветеранов Курскэнерго Валентина Шкилева о работе организации в 2016 году. Он отметил, что весь прошлый год Совет работал эффективно, были реализованы все мероприятия, предусмотренные годовым  планом.

Организация активно привлекала к своей деятельности энергетиков, находящихся на заслуженном отдыхе. Они участвовали в проведении дней охраны труда, внезапных и плановых проверок, семинаров с молодыми специалистами, а также в различных акциях патриотической и социальной направленности, в мероприятиях, посвященных светским и профессиональным праздникам.

Большая работа была проделана в преддверии 71 годовщины Великой Победы. Энергетики - участники Великой Отечественной войны   провели встречи со студентами и школьниками в поселке Поныри, городах Льгов, Обоянь. Кроме того, активисты Совета совместно с представителями Совета по делам молодежи Курскэнерго благоустроили в Курске 12 могил ветеранов-энергетиков, участников ВОВ. В рамках празднования Дня Победы  Советом ветеранов была организована поездка  на Северный фас Курской дуги.

Одно из значимых направлений работы Совета – социальная поддержка пенсионеров. В минувшем году 30 ветеранам со слабым здоровьем была оказана материальная помощь на приобретение дорогостоящих лекарств, еще 10 пенсионерам компенсировали стоимость санаторно-курортных путевок.

В ветеранской организации стало доброй традицией поздравление на дому юбиляров с вручением им продуктовых наборов. В праздники все ветераны получают красочные поздравительные открытки за подписью директора филиала и председателя Совета.

После доклада председателя Совета ветеранов прошло обсуждение итогов года. Члены Совета и  уполномоченные общественной организации по районам электрических сетей положительно оценили работу Совета, поблагодарили руководство Курскэнерго и профсоюзный комитет за поддержку его начинаний  и помощь в их реализации.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго"

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