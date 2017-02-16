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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Специалисты "Пермэнерго" приступили к комплексному ремонту значимого питающего центра в Дзержинском районе Перми

Специалисты Пермэнерго приступили к комплексному ремонту значимого питающего центра в Дзержинском районе Перми

16 февраля 2017, 10:31
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ПЕРМЭНЕРГО

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Филиал ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» приступил к ремонту оборудования подстанции 110/35/6 кВ «Окуловская» в городе Перми.

В течение 1-3 квартала текущего года энергетики выполнят капитальный ремонт 2 масляных выключателей и 6 разъединителей 110 кВ, 7 масляных выключателей и 15 разъединителей 35 кВ, 24 масляных выключателей 6 кВ. Также будет проведен текущий ремонт 2 силовых трансформаторов мощностью 25 МВА каждый.

Всего на повышение надежности работы энергообъекта будет направлено более 3 миллионов рублей.

Подстанция «Окуловская» является важным питающим центром, обеспечивающим электроснабжение промышленных и бытовых потребителей в правобережной части краевого центра.

Компания: ОАО "МРСК Урала"
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