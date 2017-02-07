Ставропольские энергетики развивают инфраструктуру края

Специалисты филиала МРСК Северного Кавказа - «Ставропольэнерго» (входит в группу компаний «Россети») подвели итоги работы по технологическому присоединению за 12 месяцев 2016 года. В шести производственных отделениях выполнено 2 739 присоединений новых потребителей электроэнергии на общую мощность 81,96 МВт.



Для подключения к электрическим сетям «Ставропольэнерго» за текущий период получено 3 452 заявки на общую мощность 197,59 МВт. Заключено 3 345 договоров технологического присоединения на общую мощность энергопринимающих устройств 104,41 МВт. В льготной категории заявителей до 15 кВт выполнено 2 589 техприсоединений на общую мощность 22,31 МВт. В том числе коммунально-бытовых потребителей (физических лиц) - 1 871, присоединенной мощностью 16,98 МВт.



В классе присоединяемой мощности от 15 до 150 кВт специалистами «Ставропольэнерго» присоединен 81 потребитель (как правило, это представители малого и среднего бизнеса и небольшие промышленные предприятия) на общую мощность 5,3 МВт.



Из крупных потребителей, присоединенных к электросетям энергокомпании, следует отметить подключение Диагностического центра в г. Ставрополе мощностью 1,6 МВт. Данное учреждение оказывает медицинские услуги и является объектом повышенной социальной значимости.



Энергетики Ставрополья заинтересованы в повышении инвестиционной привлекательности региона, в том числе и в развитии аграрного сектора экономики. В прошлом году были завершены работы по присоединению птицеводческого комплекса по выращиванию цыплят-бройлеров ЗАО «Кочубеевская птицефабрика», расположенного в селе Овощи Туркменского района края. Схема присоединения к электрическим сетям филиала обеспечила электроснабжение энергопринимающих устройств ЗАО «Кочубеевская птицефабрика» в объеме 2,3 МВт по третьей категории надежности. В 2016 году присоединена площадка по выращиванию птицы в Петровском районе края объемом максимальной мощности 1,15 МВт по второй категории надежности электроснабжения.



От качества работ по технологическому присоединению зависит эффективность проектов. Ведь строительство новых крупных производств, помимо экономической составляющей, предполагает введение дополнительных рабочих мест, что способно значительно улучшить социально-экономическое положение населения края.



В минувшем году все без исключения заявки были рассмотрены в установленный действующим законодательством срок. Срок рассмотрения заявки и направления договора на технологическое присоединение в зависимости от запрашиваемой максимальной мощности, составляет от 15 до 30 рабочих дней с даты получения заявки.



Для облегчения процедуры технологического присоединения к электросетям действует прием заявок через Личный кабинет заявителя на веб-сайте МРСК Северного Кавказа по адресу: http://lk.mrsk-sk.ru/. Сервис доступен для приема заявок до 150 кВт мощности как для физических, так и для юридических лиц.



Размещена видеоинструкция по прохождению процедуры технологического присоединения к электросетям, в которой раскрывается процедура осуществления технологического присоединения льготных категорий заявителей мощностью энергоустановок до 150 кВт.