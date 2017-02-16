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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Сутки ареста получил тракторист, повредивший опору ЛЭП

Сутки ареста получил тракторист, повредивший опору ЛЭП

16 февраля 2017, 13:51
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: УДМУРТЭНЕРГО

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Филиал «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» напоминает: любые несанкционированные действия в охранных зонах объектов электроэнергетики являются грубейшим нарушением законодательства, могут послужить причиной отключений и тяжелых травм.

13 января этого года произошло повреждение опоры линии электропередачи 0,4 кВ от трансформаторного пункта подстанции «Монья» д. Гамберово.

В ходе осмотра специалистами Удмуртэнерго было установлено, что причиной повреждения послужил наезд на деревянную опору линии электропередачи. Виновник с места ДТП скрылся.

- Мы обратились в полицию, и виновник ДТП был найден. Им оказался тракторист местного СПК. Мужчина признался, что во время расчистки снега нарушил охранную зону линии электропередачи, - рассказывает начальник Селтинского района электрических сетей Анатолий Борисов. – Решением мирового судьи водитель признан виновным и ему назначено наказание в виде административного ареста на сутки. Кроме этого, он должен будет выплатить компании более 20 тысяч рублей возмещения за восстановление ЛЭП.

Специалисты филиала «Удмуртэнерго» еще раз напоминают, что несанкционированные действия в границах охранных зон нарушают нормальную работу объектов электросетевого хозяйства и электроснабжение потребителей и могут привести к несчастным случаям.

Охранные зоны воздушных линий (ВЛ) 0,4-6-10-35-110 кВ устанавливаются вдоль ЛЭП в виде земельного участка и воздушного пространства на расстоянии: ВЛ 0,4 кВ – 2 метра, ВЛ 6-10 кВ – 10 метров, ВЛ 35 кВ – 15 метров, ВЛ 110 кВ – 20 метров по обе стороны от крайних проводов. Охранная зона вдоль подземных кабельных линий электропередачи определена в виде участка земли на расстоянии 1 м в обе стороны от крайних кабелей.

Обращаем внимание руководителей сельскохозяйственных предприятий и организаций, сельхозработников, фермеров и садоводов на то, что в охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятия, в ведении которого они находятся, категорически запрещаются:

- полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров;

- проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра;

- земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра);

- дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы;

- полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров;

- горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

- посадка и вырубка деревьев и кустарников;

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;

- размещение детских и спортивных площадок, стадионов, рынков, торговых точек, полевых станов, загонов для скота, гаражей и стоянок всех видов машин и механизмов;

- складирование или размещение хранилищ любых материалов, в том числе горюче-смазочных.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Удмуртэнерго"

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