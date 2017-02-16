Сутки ареста получил тракторист, повредивший опору ЛЭП

Филиал «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» напоминает: любые несанкционированные действия в охранных зонах объектов электроэнергетики являются грубейшим нарушением законодательства, могут послужить причиной отключений и тяжелых травм.



13 января этого года произошло повреждение опоры линии электропередачи 0,4 кВ от трансформаторного пункта подстанции «Монья» д. Гамберово.



В ходе осмотра специалистами Удмуртэнерго было установлено, что причиной повреждения послужил наезд на деревянную опору линии электропередачи. Виновник с места ДТП скрылся.



- Мы обратились в полицию, и виновник ДТП был найден. Им оказался тракторист местного СПК. Мужчина признался, что во время расчистки снега нарушил охранную зону линии электропередачи, - рассказывает начальник Селтинского района электрических сетей Анатолий Борисов. – Решением мирового судьи водитель признан виновным и ему назначено наказание в виде административного ареста на сутки. Кроме этого, он должен будет выплатить компании более 20 тысяч рублей возмещения за восстановление ЛЭП.



Специалисты филиала «Удмуртэнерго» еще раз напоминают, что несанкционированные действия в границах охранных зон нарушают нормальную работу объектов электросетевого хозяйства и электроснабжение потребителей и могут привести к несчастным случаям.



Охранные зоны воздушных линий (ВЛ) 0,4-6-10-35-110 кВ устанавливаются вдоль ЛЭП в виде земельного участка и воздушного пространства на расстоянии: ВЛ 0,4 кВ – 2 метра, ВЛ 6-10 кВ – 10 метров, ВЛ 35 кВ – 15 метров, ВЛ 110 кВ – 20 метров по обе стороны от крайних проводов. Охранная зона вдоль подземных кабельных линий электропередачи определена в виде участка земли на расстоянии 1 м в обе стороны от крайних кабелей.



Обращаем внимание руководителей сельскохозяйственных предприятий и организаций, сельхозработников, фермеров и садоводов на то, что в охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятия, в ведении которого они находятся, категорически запрещаются:



- полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 метров;



- проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра;



- земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра);



- дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы;



- полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров;



- горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;



- посадка и вырубка деревьев и кустарников;



- строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;



- размещение детских и спортивных площадок, стадионов, рынков, торговых точек, полевых станов, загонов для скота, гаражей и стоянок всех видов машин и механизмов;



- складирование или размещение хранилищ любых материалов, в том числе горюче-смазочных.