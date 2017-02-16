Технологии прорыва для надёжности сетей

Специалисты АО «Тюменьэнерго» приняли участие в организационном заседании по подготовке конкурса российских проектов в области энергетики «Энергопрорыв – 2017», организаторами которого выступают «Россети» совместно с фондом «Сколково» при поддержке Агентства стратегических инициатив.



В экспертную группу конкурса «Энергопрорыв-2017» – Клуб инноваторов – вошли представители ПАО «Россети» и дочерних компаний, Фонда «Сколково» и Сколковского института науки и технологий, инжиниринговых и проектных компаний, предприятий малого и среднего бизнеса, компаний, внесённых в реестр инновационных решений ПАО «Россети», а также победители конкурса «Энергопрорыв» прошлых лет.



В работе Клуба инноваторов приняли участие инженер филиала «Урайские электрические сети» Антон Абрамов, который вошёл в число финалистов «Энергопрорыва – 2014», и ведущий инженер электротехнической службы АО «Тюменьэнерго», лучший ментор конкурса «Энергопрорыв – 2015» Марина Владимирова. На заседании клуба обсуждали перспективы развития конкурса, а также действующие и необходимые механизмы внедрения проектов-финалистов в электросетевом комплексе. В результате рабочей дискуссии были определены тематики конкурса на 2017 год для таких направлений как «Технологии прорыва» и «Улучшающие технологии».



«Сегодня одной из актуальных проблем конкурса является воплощение проекта в жизнь, – рассказывает Марина Владимирова. – Есть хорошая идея, есть ВУЗы, которые помогают её правильно оформить, есть Сколково, которое выделяет гранты, есть площадка Сколтех, имеющая лаборатории и оборудование, позволяющие сделать опытный образец. Но очень немногие проекты удаётся реализовать на базе электросетевых предприятий. Конечно, есть компании, которые предоставляют свои площадки для опытной эксплуатации, например, «Тюменьэнерго»: мы не раз тестировали НИОКРы, собирали технические советы, на которых рассматривали тот или иной проект с точки зрения возможного внедрения. Но для того, чтобы повысить эффективность конкурса и собственно разработок, большему числу электросетевых компаний необходимо предоставлять условия для опытно-промышленной эксплуатации. При этом проекты должны сопровождаться кураторством представителя компании, который, как эксперт, даёт свои рекомендации по их доработке и улучшению. Затем проект необходимо внести в реестр инновационных решений «Россети»: очень важно, чтобы разработки победителей конкурса «Энергопрорыв» были одобрены как перспективные, аттестованы и рекомендованы к применению. Только тогда они могут быть воплощены в жизнь».



Участники Клуба инноваторов также обсудили актуальные темы для конкурса на 2017 год. Представители «Тюменьэнерго», как практики, рекомендовали к рассмотрению тему «Техническое диагностирование состояния оборудования». Среди прочих были предложены также темы, касающиеся автоматизированных систем и устройств учёта электроэнергии, альтернативных методов грозозащиты линий и другие.



Отметим, что к участию в конкурсе «Энергопрорыв – 2017» приглашаются команды и отдельные разработчики: учёные, научные работники, аспиранты и студенты, работники малых инновационных предприятий и инновационных центров, специалисты, которые занимаются проектами в сфере энергетики. Все предложенные проекты будут рассматриваться по двум основным направлениям: «Технологии прорыва» (построение нового формата электроэнергетики на основе «умных» устройств) и «Улучшающие технологии» (решения для существующей электроэнергетики, позволяющие существенно повысить её эффективность). Познакомиться с проектами (они размещены на сайте конкурса: http://gridology.ru) и принять участие в оценке разработок может любой желающий.