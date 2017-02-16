Юрий Сентюрин принял участие в третьем заседании Совместного российско-пакистанского Координационного комитета по мониторингу исполнения Межправительственного соглашения по проекту строительства газопровода "Север-Юг"

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
16 февраля 2017, 16:29
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО
Статс-секретарь - заместитель Министра энергетики Российской Федерации Юрий Сентюрин при участии российской уполномоченной компании ООО «РТ–Глобальные ресурсы» провел заседание Совместного российско-пакистанского Координационного комитета по мониторингу исполнения Межправительственного соглашения по проекту строительства газопровода «Север-Юг». Пакистанскую часть Комитета возглавил Министр нефти и природных ресурсов Пакистана Ш.Х.Аббаси и Федеральный секретарь Министерства нефти и природных ресурсов Пакистана А. Мирза при участии пакистанской уполномоченной компании Inter State Gas Systems (Private) Limited. Стороны обсудили технические аспекты реализации проекта газопровода.
Межправительственное соглашение о строительстве газопровода «Север – Юг» протяженностью 1100 км с пропускной способностью до 12,4 млрд куб. м в год было подписано в октябре 2016 года. Газопровод свяжет терминалы по приему сжиженного газа (СПГ) в портовом городе Карачи на юге Пакистана с городом Лахор на севере страны.