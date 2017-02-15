В 2016 году на "горячую линию" ДРСК поступило более 6000 звонков

Качество и учет электроэнергии, а также эксплуатация объектов электросетевого хозяйства стали одними из самых частых поводов обращений с вопросами в единый контакт-центр АО «ДРСК». Потребителей также интересовали вопросы технологического присоединения к сетям компании и оказания услуг по передаче ээнергии. Нередко люди обращались и для того, чтобы сообщить о незаконных подключениях к электросетям компании.



За год жители Дальнего Востока получили 6380 консультаций по различным вопросам энергоснабжения. Наибольшее количество звонков – 40,5% от общего числа – поступило от жителей Приморского края, на втором месте Хабаровский край 25,9% и третий показатель – 17,9% у Амурской области.



С целью обеспечения максимальной открытости процесса технологического присоединения к сетям и транспорту электроэнергии, в 2016 году сотрудниками контакт-центра была проведена оценка удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых услуг. Общий коэффициент удовлетворенности потребителями услугой техприсоединения составил 81,64%, услугой по транспорту электроэнергии крупных потребителей составил 86,38% , транспорту электроэнергии физических лиц 74,42%. Результаты опроса показали высокий индекс удовлетворенности потребителей услугами компании.



По итогам опроса в компании был разработан план корректирующих действий, направленный на улучшение качества обслуживания потребителей. В частности, согласно пожеланиям заявителей, были внесены изменения в режим работы Центров обслуживания клиентов. С 1 февраля 2017 года ЦОКи работают по новому графику: понедельник-четверг с 8.00 до 19.00 часов. Также разработаны пошаговые инструкции по организации процесса присоединения к сетям, оптимизирована работа личного кабинета.



Для эффективного взаимодействия с клиентами, в каждом филиале компании используется интерактивная форма работы с клиентами – интернет-приёмная. Интернет­обращения в разделе сайта www.drsk.ru «Гостевая книга», позволяют задать вопрос любому специалисту и узнать интересующую информацию об услугах компании, пожаловаться на некачественную или несвоевременную работу. Также, благодаря усовершенствованию раздела «Личный кабинет» на сайте компании, процесс технологического присоединения к электросетям стал проще и доступнее.



Напоминаем, в «Дальневосточной распределительной сетевой компании» работает единый Контакт-центр. По телефону 8-800-1000-397 вы сможете задавать вопросы о технологическом присоединении, качестве электроэнергии, отключениях, хищениях энергии и оборудования на объектах энергетики. Звонок бесплатный.