В Оренбургской области запущены Плешановская и Грачевская солнечные электростанции

CABEX
16 февраля 2017, 11:58
Рубрика: Энергетика
Метки: ХЕВЕЛ, АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
Группа компаний «Хевел» (совместное предприятие Группы компаний «Ренова» и АО РОСНАНО) ввела в эксплуатацию две солнечных электростанции в Оренбургской области – Плешановскую и Грачевскую СЭС мощностью по 10 МВт каждая.
Команду на пуск в режиме видеомоста в рамках официального открытия Года экологии в Оренбургской области дали первый заместитель председателя Правительства Оренбургской области Сергей Балыкин и генеральный директор группы компаний «Хевел» Игорь Шахрай.
Установленная мощность двух СЭС эквивалентна энергопотреблению не менее 4 000 частных домохозяйств.
Строительно-монтажные работы на площадке начались в июле 2016 года и в соответствии с графиком были завершены в конце 2016 года. Оборудование, задействованное при строительстве станций, на 70% произведено российскими предприятиями электротехнической и металлообрабатывающей промышленности.
Первым объектом солнечной генерации в Оренбургской области стала Переволоцкая СЭС мощностью 5 МВт, которая была построена в мае 2015 года и вышла на оптовый рынок электроэнергии и мощности (ОРЭМ) в ноябре того же года. Объём выработки Переволоцкой СЭС на текущий момент превысил 5,5 тысяч МВт*ч электроэнергии. После пуска Плешановской и Грачёвской СЭС установленная мощность солнечных электростанций, построенных Группой компаний «Хевел» на территории Оренбургской области, достигла 25 МВт. Вывод новых станций на ОРЭМ запланирован на март 2017 года.
До 2019 года группа компаний «Хевел» планирует построить на территории Оренбургской области еще 6 солнечных электростанций. В соответствии с планами компании общая мощность объектов солнечной генерации в регионе составит 140 МВт.