В Ростехе состоялось заседание бюро Союзмаша России и Лиги содействия оборонным предприятиям

Открывая заседание, председатель Союзмаша России, генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов напомнил, что работа организации получила положительную оценку со стороны руководства страны на прошедшем в апреле 2016 года съезде Союзмаша.



«Союз машиностроителей значительно нарастил активность в последнее время. В прошлом году мы продолжили работу по совершенствованию законодательной базы, выступили с конкретными инициативами в сфере промышленной политики, уделили значительное внимание повышению престижа инженерных и рабочих специальностей, расширили горизонты международного сотрудничества», – отметил Сергей Чемезов, подчеркнув, что в 2016 году значительно возросла активность комитетов и комиссий Союзмаша России, деятельность которых по-прежнему является одним из основных механизмов практической реализации инициатив Союза.



Законодательную работу глава Союзмаша России назвал важным направлением деятельности организации. «Союзу не только удалось сохранить, но и приумножить число своих представителей как в Госдуме, так и в региональных заксобраниях. Наибольшую активность проявили отделения в Самаре, Перми, Екатеринбурге, Башкортостане. Положительные для Союза результаты выборов дают возможность продолжить и даже расширить нашу работу в законодательной сфере теперь и в рамках отдельной комиссии, которая будет заниматься вопросами развития оборонно-промышленного комплекса», – напомнил Сергей Чемезов.



Председатель думской Комиссии по развитию предприятий ОПК, первый вице-президент Союзмаша России Владимир Гутенев проинформировал членов бюро о законодательных инициативах по решению вопросов развития машиностроения и предприятий ОПК. В частности, он акцентировал внимание на работе профильных экспертных советов при Комитете Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Их деятельность направлена на решение вопросов ценообразования при формировании ГОЗ, диверсификации военного производства, трансформации в соответствии с новыми вызовами и угрозами системе мобилизационной готовности, развития производства стратегических и критических материалов и электронной компонентной базы, подготовки и закрепления кадров на предприятиях.



О дефиците специалистов, обладающих необходимыми компетенциями, говорил и вице-президент Союзмаша России, президент ОСК Алексей Рахманов. По его словам, судостроительная промышленность крайне заинтересована в дальнейшем развитии системы так называемых «производственных рот», создаваемых при российских воинских частях в интересах предприятий ОПК. Было высказано предложение на законодательном уровне закрепить эти инициативы, а площадкой для пилотного проекта президент ОСК назвал «Севмаш», входящий в корпорацию.



Говоря о подготовке кадров, член бюро Союзмаша России, главный конструктор РПКБ Гиви Джанджгава подчеркнул, что необходимо задуматься и над обучением специалистов, которым предстоит решать задачи по диверсификации военного производства.



Для повышения эффективности работы экспертных структур организации в 2016 году в Союзе были созданы два новых рабочих органа. Руководителем рабочей группы по поддержке предприятий ОПК в связи с диверсификацией производства и освоением выпуска высокотехнологичной гражданской продукции стал член бюро правления Союза, исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко. Совет по формированию и доведению до руководства страны видения Союзмашем России направлений структурной перестройки экономики возглавили первый вице-президент Союза Владимир Гутенев и заместитель председателя организации Борис Алешин.



Вице-президент Союзмаша России, генеральный директор АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» Ян Новиков призвал к более кардинальному решению проблем, связанных с 275-м законом о ГОЗ. «С одной стороны, закон решает проблемы с коррупцией, нецелевым использованием средств и укреплением финансовой дисциплины. Но в то же время весь реальный сектор, который работает на выполнение гособоронзаказа, лишен возможности необходимых маневров денежных средств. Закон значительно усложняет хозяйственную деятельность предприятий», – объяснил он.



В завершение заседания Сергей Чемезов напомнил, что в 2017 году у Союза машиностроителей России – первый полноценный юбилей. «Нам исполняется десять лет. Мы давно констатировали, что вышли за рамки своего узкопрофессионального названия. Об этом говорит формат и масштаб задач, решению которых способствует наша организация. Наши усилия и в дальнейшем должны быть направлены на совершенствование промышленной политики страны. Нам надо использовать свой потенциал для обеспечения развития и диверсификации ОПК, поддержки экспорта высокотехнологичных отраслей реального сектора экономики, создания необходимых условий для импортозамещения в промышленности», – заключил Сергей Чемезов.