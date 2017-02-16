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Отраслевые новости: В мире

В США установили новый рекорд в ветроэнергетике

В США установили новый рекорд в ветроэнергетике

16 февраля 2017, 16:45
Рубрика: В мире
Метки: АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

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Southwest Power Pool, одна из региональных энергокомпаний США, сообщила о новом рекорде ветряной энергетики — ее доля в общем объеме выработки электричества этой компанией превысила 50%.

Проникновение энергии ветра в энергосетях, которые обслуживает оператор Southwest Power Pool (центральный регион страны) достигло 52,1%. Это самый высокий показатель в США, сообщает Clean Technica. Предыдущий рекорд был также установлен SPP в апреле 2016 года — тогда доля энергии ветра в общем объеме электроэнергии, вырабатываемой компанией, составила 49,2%, передает Хайтек.

Объем энергии ветра, которую SPP интегрирует в национальные энергосети, значительно увеличился за последние 15 лет. В начале 2000-х оператор имел доступ примерно к 400 МВт энергии ветра, а теперь это количество увеличилось до 16 ГВт, причем примерно 4 ГВт энергии добавилось за 2016 год.

«Десять лет назад мы думали, что даже 25-процентного проникновения будет чрезвычайно трудно добиться, а если показатель вырастет, то это может повлечь за собой серьезные риски для существующих энергосетей, — говорит Брюс Рью, вице-президент по управлению в SPP. — Теперь мы обеспечиваем проникновение в 50%, и это далеко не предел».

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