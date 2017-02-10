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Отраслевые новости: Энергетика

В Хабаровске более 6 тысяч должников лишились подачи электроэнергии

В Хабаровске более 6 тысяч должников лишились подачи электроэнергии

16 февраля 2017, 15:01
Рубрика: Энергетика
Метки: ДЭК

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В феврале 2017 года филиал ПАО «ДЭК» -«Хабаровскэнергосбыт» планирует ввести режим ограничения подачи электроэнергии более 40 тысячам потребителей-физическим лицам, проживающим в Хабаровском крае и имеющим просроченную задолженность за поставленный ресурс на общую сумму 138 млн. рублей. На территории г. Хабаровска и Хабаровского района мобильные бригады энергетиков уже приступили к масштабным ограничениям подачи электроэнергии. За первые несколько дней более 6 тысяч должников лишились энергоресурса. Данная эффективная мера позволила энергетикам вернуть в бюджет компании и направить их в адрес производителей и транспортировщиков более 8 миллионов рублей.

- С января 2017 года вступили в силу изменения, которыми существенно упрощена процедура ограничения предоставления коммунальных услуг при наличии задолженности  потребителя. Так, в случае непогашения задолженности по оплате электроэнергии уведомление о планируемом ограничении достаточно разместить в платежном документе и, если в течение 20 дней оплата не будет произведена, предоставление коммунальной услуги будет приостановлено, - комментирует помощник директора по вопросам населения филиала ПАО «ДЭК»-«Хабаровскэнергосбыт» Елена Буняева.

В феврале массовые ограничения подачи энергоресурса коснутся недобросовестных потребителей не только краевого центра, но и жителей Советско-Гаванского, Амурского, Верхнебуреинского и Николаевского районов края.

Кроме того, ПАО «ДЭК информирует, что при обнаружении несанкционированного подключения внутриквартирного оборудования потребителя к внутридомовым инженерным системам будет направлено уведомление о необходимости устранить несанкционированное подключение и произведено доначисление платы за потребленную без надлежащего учета коммунальную услугу с применением повышающего коэффициента 10.

Компания: ПАО "ДЭК"
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