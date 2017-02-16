В Хакасии растет спрос на подключение к энергоснабжению крестьянско-фермерских хозяйств

Потребность на подключение к энергоснабжению у представителей сельскохозяйственной отрасли республики Хакасия растет. В прошлом году энергетики присоединили к электросетям более 10 крестьянско-фермерских хозяйств, на текущий год в филиал ПАО «МРСК Сибири» (дочерняя компания ПАО «Россети») – «Хакасэнерго» было подано уже 54 заявки.



И по прогнозам специалистов Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона, число фермеров, которым в ближайшее время может понадобиться электричество, вырастет вдвое.



В январе этого года три крестьянско-фермерских хозяйства в Хакасии уже подключили к электросетям филиала ПАО «МРСК Сибири» (дочерняя компания ПАО «Россети») – «Хакасэнерго». Общая мощность, которую обеспечили энергетики для этих КФХ - 107 кВт. Новая энергия позволила запустить в работу не только системы освещения для зернохранилища и коровника в Бейском районе, но и цех по переработке молока в Аскизском районе.



Для реализации технологического присоединения этих хозяйств энергетики построили несколько километров ЛЭП и смонтировали трансформаторные подстанции, затратив более 1,5 миллионов рублей. А самим фермерам услуга по подключению обошлась по льготной цене всего от 550 рублей до 17 тысяч рублей.



Масштабный объем работ предстоит выполнить энергетикам для подключения к электросетям остальных фермеров, которые подали заявки в филиал. Чтобы построить почти 120 километров ЛЭП и установить 45 трансформаторных подстанций, предприятию только на приобретение оборудования необходимо 160 миллионов рублей.



Однако, непростое финансовое положение, возникшее на предприятии из-за почти двухмиллиардной дебиторской задолженности со стороны сбытовых компаний и потребителей ЖКХ, сдерживает темпы работ. Ведь в такой ситуации филиал не имеет возможности своевременно рассчитываться с изготовителями оборудования и материалов, в итоге из-за срыва поставок происходит задержка выполнения подключения некоторых крестьянско-фермерских хозяйств в срок.



Учитывая высокую социально-экономическую значимость вопроса по обеспечению подключения сельхозпроизводителей к электросетям для региона в целом и растущий спрос на эти услуги, энергетики разработали предложения по урегулированию ситуации. Совместно с Государственным комитетом по тарифам и энергетике и министерством сельского хозяйства и продовольствия Правительства Республики изыскиваются возможности для выведения технологического присоединения КФХ на уровень приоритетных задач для Хакасии в ближайшие годы.